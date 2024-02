Am Sonntag, dem 11. Februar feiert Schwester M. Philothea Kopp ihren einhundertsten Geburtstag.

Vor 70 Jahren, am 10. März 1054, trat sie als damals Dreißigjährige in den Orden der Franziskanerinnen von Reute ein. Die erste Profess, das Ordensgelübde, legte sie zwei Jahre später ab. Geboren am Rande des Schwarzwalds als älteste von neun Geschwistern, hat sie in ihrem Jahrhundertleben viel erlebt.

Dabei waren ihr der Glaube und ihre franziskanische Berufung eine Stütze. Vor allem die Gäste im Kloster Reute lagen ihr am Herzen. Schwester Philomena galt als besonders gute Zuhörerin.

Zu diesem besonderen, runden Geburtstag gratuliert Schwäbische.de herzlich!