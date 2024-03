Rentner zahlen in der kommenden Saison weniger für das Waldseer Freibad. Anstatt 90 Euro werden für das Jahresticket 75 Euro fällig. Die Preisanpassung sorgte im Gemeinderat allerdings für Diskussionen. Wie sieht es denn für Alleinerziehende oder sozial schwache Familien aus?

Oberbürgermeister Matthias Henne klärte das Gremium darüber auf, dass häufiger der Wunsch nach einem Seniorentarif für die Saisonkarte geäußert worden sei. „Diesem Wunsch soll Rechnung getragen und von 90 auf 75 Euro angepasst werden“, so das Stadtoberhaupt. So weit, so gut.

Preislicher Vorteil nur für Senioren?

Nun stießen sich aber mehrere Stadträte daran, dass nur den Senioren ein preislicher Vorteil gewährt wurde.

Ich finde es gut, aber was ist mit den Menschen mit weniger Einkommen? Wo werden die Alleinerziehenden oder Sozialhilfeempfänger berücksichtigt, fragte Lucia Vogel.

Die Grünen-Stadträtin pochte darauf, dass wenn man schon vergünstigte Tarife anbietet, auch finanziell schwach aufgestellte Familien bedacht werden sollten.

Wie Fachbereichsleiter Walter Gschwind erklärte, ist das der Fall. Vor drei Jahren sei der Landesfamilienpass im Waldseer Freibad eingeführt worden, der Einkommensschwache ganz gezielt berücksichtige. Berechtigte zahlen hier ebenfalls 75 Euro für die Jahreskarte.

Karl Schmidberger erkundigte sich nach Vergünstigungen für Schwerbehinderte. Auch die werden laut Gschwind mit einer Ermäßigung bedacht. Die Saisonkarte kostet für sie 60 Euro.

Jörg Kirn (Grüne) sah den Beschluss in Anbetracht der jüngsten Preiserhöhung für Schüler und Vereine kritisch. Sie zahlen seither 60 Euro für die Jahreskarte.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Bernadette Behr (Freie Wähler) betrachtete die Ermäßigung nicht nur aus dem finanziellen Aspekt heraus, für sie ist die Preissenkung auch eine Wertschätzung der Rentner für ihre Lebens- und Arbeitsleistung. Unter den rund 20 Zuhörern im Haus am Stadtsee waren auch einige Pensionäre, die diese Wortmeldung mit Kopfnicken quittierten.

Einstimmig - bei zwei Enthaltungen von Lucia Vogel und Andreas Schuler - stimmte der Gemeinderat dem ermäßigten Tarif für Senioren zu.

Übrigens: An Fachbereichsleiter Gschwinds Seite nahm in der Sitzung der neue Freibadleiter Marc Steiner Platz.