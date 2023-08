René und Gertrud Auer haben Diamanthochzeit gefeiert

Das seltene Fest der Diamanthochzeit konnte das Ehepaar René und Gertrud Maria Auer vergangene Woche feiern. Die Glückwünsche des Landes und der Stadt überbrachten Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeistern Monika Ludy. Beide gratulierten dem Jubelpaar von ganzem Herzen und wünschten das Allerbeste, besonders Gesundheit und weiterhin so viel Humor.

René Auer ist sicherlich vielen Bad Waldseern gut bekannt: als Schauspieler und beindruckender Künstler. Immer an seiner Seite, Ehefrau Gertrud. Erst im Januar wurde René Auer für seine vorbildlichen Leistungen und sein außerordentliches Lebenswerk, auch zum Wohle der Stadt Bad Waldsee und ihrer Bürgerinnen und Bürger, mit der Bürgermedaille der Großen Kreisstadt Bad Waldsee ausgezeichnet. René Auer wurde 1934 als ältestes von zehn Kindern in Waldsee geboren. Bereits sein Vater war musikalisch sehr begabt und als Posaunist im Kurorchester sowie als Malergeselle tätig. Seine eigene Malerlehre absolvierte René Auer mit Auszeichnung, genauso das Studium zum Grafikdesigner an der Fachhochschule Stuttgart. Nachdem er einige Jahre als grafischer Zeichner für die Bundeswehr in Wangen tätig war, zog es ihn mit 28 Jahren wieder in die Heimat zurück, der Liebe wegen. Seit 1962 ist er freischaffender Grafikdesigner.

Gertrud Auer wurde in Arnach geboren und ist in der Sägerei ihrer Eltern in Steinenberg aufgewachsen. Kennengelernt hat sich das Paar am Stadtsee, wo beide jeweils mit der Freundin beziehungsweise dem Kumpel spazieren gingen. Gemeinsam wurde beschlossen, ein Café am Rathausplatz zu besuchen. Nachdem der Kumpel von René Auer und die Freundin von Gertrud Auer unter dem Tisch „fußelten“, beschlossen die beiden auf dem Tisch Händchen zu halten. „Ich habe sie mir im wahrsten Sinne des Wortes eingehandelt“, scherzt der humorvolle Künstler und seine „Muckelefu“, wie er seine Frau liebevoll nennt, lächelt zustimmend. Danach waren die beiden zwei Jahre lang ein Paar und beschlossen, ihre Liebe mit der Hochzeit zu krönen. Getraut wurden sie damals von Pfarrer Mattes in St. Peter.

Es folgten 60 Jahre Ehe mit „Hochs und Tiefs“, auch gesundheitlich. Beide hielten stets zusammen und waren sich in all der Zeit gegenseitige Stütze. Ganz besonders gerne erinnern sich die beiden an ihre Reisen nach Brasilien. Hier lernten sie neben der Landschaft und der Kultur auch bittere Armut kennen und initiierten in Bad Waldsee zahlreiche Hilfsaktionen für Kinder und Kranke in Brasilien.

Die Eheleute feierten drei Tage lang. Denn einen Tag zuvor stieß das Paar auf den 89. Geburtstag von René Auer an und am Tag danach auf den 60. Hochzeitstag. Abends wurde ein Gottesdienst gefeiert, zu dem extra Pfarrer Schitterer aus dem Schwarzwald anreiste, und wieder einen Tag später wurde mit den Geschwistern und deren Ehegatten im Gasthaus gefeiert.