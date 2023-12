Bad Waldsee will so viel investieren wie noch nie

Rekord-Haushalt: Den Haushaltsplan für 2024 mit dem bisher höchsten Investitionsvolumen der Stadt Bad Waldsee haben Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy in der Gemeinderatssitzung im Haus am Stadtsee vorgestellt.

Insgesamt 34,7 Millionen Euro will die Kurstadt in Projekte investieren - so viel wie noch nie. Damit wird die bisherige Höchstmarke mit 33,1 Millionen Euro aus 2021 nochmals übertroffen.

Die gute Nachricht für Bürger: Es wird abermals keine Steuererhöhungen geben. Wermutstropfen: Der Ergebnis-Haushalt ist erneut nicht ausgeglichen, und die hohe Kreisumlage macht der Stadt zu schaffen.

Waldseer Gymnasium profitiert

OB Henne sprach von Investitionen in der Kernstadt und den Ortschaften, die „die Bedarfe für alle Generationen abdecken und die Stadt Bad Waldsee fit für die Zukunft machen.“ Schwerpunkte der Investitionen liegen im Bereich Schulen und Bildung mit Kindergärten, Klimaschutz, Sport, der Schaffung von Wohnraum, Grunderwerb, Feuerwehr und dem Breitbandausbau. Zur Hochwasserprävention ist ebenfalls Geld bereitgestellt.

Als konkrete Beispiele nannte Henne den Anbau des Waldseer Gymnasiums und Kindergärten - also den Anbau an den Kindergarten in Gaisbeuren und eine Erweiterung der Gruppen im Waldkindergarten an einem optimierten Standort. Außerdem zählte er eine Ergänzung der Spiel- und Sportflächen am Stadtsee auf. Im Bereich Wohnen stehen die Baugebiete in Reute und Mennisweiler an und geplant werden die Gebiete „Am Rädlesbach“ auf dem ehemaligen Hymerareal und das Bauvorhaben in Unterurbach.

Kunstrasenplatz in Hopfenweiler

„Wir investieren aber auch in andere Infrastrukturmaßnahmen“, sagt er. Dazu zählen beispielsweise die Stichworte Kunstrasenplatz in Hopfenweiler, Sporthalle auf dem Döchtbühl, PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Rehakliniken, Modernisierung Stadtsee-Aktiv-Weg, Anbau Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren und Umsetzung Radwegekonzeption.

Um die geplanten 34,7 Millionen Euro aus dem Finanzhaushalt stemmen zu können, werden neben Geld aus Einnahmen rund 21 Millionen Euro aus der vorhandenen Liquidität, also dem Sparstrumpf, benötigt, so Henne. Die Liquidität beträgt dieses Jahr noch 29,8 Millionen Euro und schrumpft 2024 auf 8,7 Millionen Euro.

Keine Kreditaufnahmen

Sowohl 2024 als auch 2025 könne die Stadt die Investitionen ohne Kreditaufnahmen finanzieren. Allerdings: In den Jahren 2026 und 2027 geht die Stadt von Kreditaufnahmen in Höhe von 5,5 Millionen Euro und 4,5 Millionen Euro aus. Seit dem Jahr 2000 musste die Stadt nur zwei Darlehen aufnehmen, 2010 und 2016.

Im Ergebnishaushalt als anderen Teil des doppischen Haushaltsplans ist laut Henne Geld für die Sanierung und Unterhaltung von Straßen sowie Gebäuden, aber auch für die Digitalisierung enthalten. So soll das Rathaus Mittelurbach saniert werden, es steht der Baustart für die Renovierung der Kapelle Osterhofen an und ein Dach des Rathausnebengebäudes soll energetisch saniert werden.

Erneut Minus im Ergebnishaushalt

Nun zum negativen Aspekt: Das ordentliche Ergebnis weist erneut ein Minus auf. Der Fehlbetrag liegt bei 615.000 Euro, damit ähnlich wie im laufenden Jahr (719.000 Euro). Eigentlich würde das Minus für 2024 sogar 1,3 Millionen Euro betragen, jedoch rechnet die Stadt mit 700.000 Euro durch Grundstücksverkäufe, wodurch sich der Fehlbetrag auf 615.000 Euro reduziert.

Was bedeutet der Fehlbetrag? In Kurzfassung: Es werden mehr Ressourcen verbraucht als die Stadt erwirtschaftet, was zu Lasten der vorherigen Generationen (Verzehr der Rücklagen) oder der künftigen Generationen (Aufbau von Schulden) geht. Henne und Ludy betonten, dass ein ordentlicher Haushalt das Ziel der kommenden Jahre sein müsse. Denn nur mit einem ausgeglichenen Haushalt könne die dauerhafte Aufgabenerfüllung und generationenübergreifende Gerechtigkeit sichergestellt werden. Es müssten also noch mehr Anstrengungen unternommen werden, um ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen.

Seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2018, also der Doppik, konnte Bad Waldsee das ordentliche Ergebnis nicht mehr ausgleichen. Das wird laut Finanzplanungen bis 2027 so bleiben, so Henne und Ludy. Für 2025 erwartet die Stadt sogar ein Minus in Höhe von 3,2 Millionen Euro.

Hohe Personalkosten und hohe Steuerkraft

Geschuldet ist das unter anderem den hohen Energiekosten sowie gestiegenen Personalkosten. Sie erhöhen sich allein im Jahr 2024 um rund 2,1 Millionen Euro (elf Prozent) auf 21,4 Millionen Euro. Zusätzliche Stellen und Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst schlagen hier zu Buche. Weiterer Grund ist die hohe Steuerkraft, die sich wiederum auf die Umlagen auswirkt, die die Stadt zahlen muss. Wichtig: Für die Steuerkraftsumme 2024 ist die Steuerkraft (wie etwa Erträge der Gewerbesteuer oder Einkommensteuer sowie Schlüsselzuweisungen) des Jahres 2022 maßgebend.

2022 hatte die Stadt ihr bisher höchstes Gewerbesteueraufkommen mit 13,2 Millionen Euro, und es gab mit rund 10 Millionen Euro hohe Schlüsselzuweisungen - also Geld vom Land an die Stadt. Dadurch verbessert sich die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 4,28 Millionen Euro (plus 13 Prozent) auf 36,36 Millionen Euro.

Kreisumlage ist nicht mehr stemmbar

So wirkt sich die hohe Steuerkraft aus: Die von der Stadt zu zahlende Finanzausgleichsumlage an das Land ist in 2024 mit 8,1 Millionen Euro rund eine Million Euro höher als im Vorjahr. Die Kreisumlage, also Geld der Stadt an den Landkreis, bemisst sich ebenfalls an der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz für die Kreisumlage für 2024 steigt voraussichtlich auf 28,65 Prozent, was rund 10,4 Millionen Euro ausmacht - also 2,2 Millionen Euro mehr an den Kreis Ravensburg.

Ludy sagte: „Der dringende Appell geht an an den Landkreis, die Kreisumlage zu senken. Wir können so nicht weitermachen und können diese hohen Beträge nicht mehr dauerhaft aufbringen.“

Gewerbesteuer sinkt in 2024 wieder

Zur Gewerbesteuer in diesem und im nächsten Jahr: 2023 sieht es erneut nach einem Rekord bei den Einnahmen aus, die Ludy als „sensationell“ bezeichnete. Hier würden vermutlich erneut Einmaleffekte aus der Pandemie eine Rolle spielen, wodurch nicht dauerhaft von einem solchen Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden könne. Jedenfalls konnte die Stadt zuletzt Anfang November 16,3 Millionen Euro an Gewerbesteuererträgen verzeichnen, was wiederum 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage bedeutet, die die Stadt an Land und Bund abführen muss. Für 2024 rechnet die Stadt mit weniger Einnahmen aus der Gewerbesteuer: 12,5 Millionen Euro.

Die Einkommensteuer für Bad Waldsee macht für 2024 insgesamt 13,4 Millionen Euro aus, die die Stadt vom Bund bekommt. Die Schlüsselzuweisungen an die Stadt für das Jahr 2024 wurden mit 13,8 Millionen Euro (2023: 12,3 Millionen Euro) ermittelt und liegen somit um 1,5 Millionen Euro höher als im Vorjahr.