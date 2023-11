Städtebauliche Entwicklung

Waldseer Rat beschließt Vorkaufsrechte in Michelwinnaden

Bad Waldsee / Lesedauer: 2 min

Für Bereiche in Michelwinnaden hat sich die Stadt mit Vorkaufsrechten in Position gebracht. (Foto: Monika Skolimowska/dpa )

Die entsprechende Satzung war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Stadt will sich so Gestaltungsspielraum sichern.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 17:00 Von: Karin Kiesel