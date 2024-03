Nach fünfeinhalb Jahren ist nun klar: Der umstrittene Rasthof in Bad Waldsee kann gebaut werden. Geplant ist eine Tankstelle mit acht E-Ladestationen und Shop, ein Waschpark, ein Schnellrestaurant à la McDonalds mit rund 80 Sitzplätzen innen und 40 außen, sowie ein dreigeschossiges Hotel Garni mit bis zu 80 Zimmern und Konferenzräumen. Dieses Großprojekt hat der Waldseer Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich bewilligt. Der Rasthof hat für viele Paukenschläge in der Großen Kreisstadt gesorgt. Ein Rückblick.

Mehrere Paukenschläge rund um den Rasthof

Der Rasthof hat die Waldseer in den vergangenen Jahren ganz schön in Atem gehalten. Alles begann im September 2018. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) schmetterte die Rasthof-Pläne an der B 30 ab. Damit hatte sich das Thema eigentlich schon erledigt. Paukenschlag 1: Nur wenige Monate später wurde der Rasthof dennoch im Gemeinderat behandelt und tatsächlich kassierte das übergeordnete Gremium die Entscheidung des Ausschusses. Der Rasthof soll doch gebaut werden. Es war ein äußerster knapper Beschluss: 14 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen machten den Weg für das Großprojekt frei.

Paukenschlag 2: Im März 2019 wird demonstriert -für und gegen den Rasthof. 10 Rasthof-Befürworter trafen sich auf der Grabenmühle, 120 Teilnehmer marschierten durch die Altstadt, um die Rasthof-Pläne zu verhindern. Für die Rasthofgegner war es außerdem der Startschuss für ein Bürgerbegehren. Innerhalb von vier Wochen sammelten die verantwortlichen Waldseer stattliche 1800 Unterschriften, mindestens 1250 gültige Stimmen waren nötig. Rund 60 Stunden kontrollierten die städtischen Mitarbeiter die Unterschriftenliste.

Paukenschlag 3: Der Antrag hatte laut Stadt mehrere Formfehler. Den Hauptverstoß sah die Stadtspitze in der Fragestellung des Bürgerbegehrens begründet. „Sind Sie gegen die Errichtung eines Rasthofes mit Schnellrestaurant und Hotel im Bereich B 30 Nord?“. Laut Auslegung der Stadt dividierten der Gemeinderatsbeschluss und die Fragestellung des Bürgerbegehrens erheblich auseinander. Die Stadt selbst baue den Rasthof nicht, sondern ein Investor, daher schaffe die Stadt lediglich die theoretischen Voraussetzungen, hieß es damals ganz zum Unverständnis der Initiatoren.

Die Gemeinderäte setzten sich gleichwohl dafür ein, dass im Gremium doch noch über einen möglichen Bürgerentscheid abgestimmt wird. Zu dieser Abstimmung kam es im Oktober 2019. Es folgte Paukenschlag 4: Für einen Bürgerentscheid votierten nur 15 der 26 Stadträte, es fehlten zum Bedauern der Rasthofgegner drei Ja-Stimmen. Damit war der Bürgerentscheid vom Tisch.

Nicht alle Waldseer Stadträte sind für den Rasthof

In den folgenden Jahren war der Investor, die Firma Lupe aus Günzburg, mit den Vorbereitungen beschäftigt. Im März 2023 fasste der Gemeinderat den Entwurfsbeschluss und in dieser Woche hat das Gremium dem Großprojekt komplett grünes Licht erteilt. Mehrheitlich - bei vier Nein-Stimmen der Grünen-Stadträte Jörg Kirn, Lucia Vogel, Andreas Schuler und Bianca Bittenbinder sowie sechs Enthaltungen von Markus Leser (Grüne), den CDU-Räten Simone Martin, Wilhelm Heine und Andreas Hepp sowie SPD-Rat Karl Schmidberger und dem Freien Wähler Oskar Bohner - hat der Gemeinderat die Satzung beschlossen.

Der Investor wird den Rasthof in drei Bauabschnitten realisieren.