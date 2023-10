Waldsee gegen Eberbach. Zwei Städte, zwei Moderatoren und möglichst viele singbegeisterte Baden-Württemberger am Mikro. Das war das Ziel des SWR1 HITmach-Duells, an dem auch Bad Waldsee teilnahm. Aus der Gewinnerstadt dürfen zwei ausgeloste Teilnehmer zum Finale in die Stuttgarter Schleyerhalle fahren. Moderator Benedict Walesch sorgte am Montag an der Hochstatt für gute Stimmung. Sein Kollege Max Oehl hielt in Eberbach dagegen. Ob das ganze wie ein „Komet“ eingeschlagen hat, Lindenbergs und Apaches 207 Song, zu dem alle sangen, und wer am Ende nach Stuttgart reisen darf, entschied sich abends beim Finale.

12 Uhr, Hochstatt bei Sonne, aber frischem Wind. Die erste Mutige hatte sich zum Treffpunkt begeben. Mit einem gelben Pullover und somit Ton in Ton mit dem Moderator und seinem Assistenten Sebastian Binz traute sie sich, den Anfang zu machen. Regina Marder hatte von dem Event aus der Zeitung erfahren und sagte gleich vorneweg: „Ich kann nicht singen.“ Aber nach Stuttgart zum Finale in der Schleyerhalle wolle sie dafür umso mehr. Mit einem ansteckenden Lachen legte sie los, als ihr Walesch das Zeichen gab und sagte: „Es läuft, wir können aufnehmen“. Sie wippte sich warm und sang selbstbewusst ins Mikro. Nach dem Auftritt von Marder machte sein Kollege noch ein Video für die Sozialen Netzwerke. Die Waldseerin ließ sich nicht lange bitten und groovte entspannt vor der Kamera.

Nach und nach trauten sich in Waldsee immer mehr vors Mikro

Und lange mussten die beiden Radiomacher nach dem ersten Take auch nicht warten, bis sich das nächste neugierige Paar heranwagte. „Sie sind neu hier?“, fragte Walesch. „Nein, neugierig“, sagte die blonde Frau mit der roten Daunenjacke lachend, und stellte sich als Christel Radtke aus Braunschweig vor. Sie komme regelmäßig nach Bad Waldsee ‐ der Liebe wegen. Ihr Partner, Herbert Denzel, schwärmte ins Mikro von seiner Stadt.

Regina Marder war die erste, die sich traute für Waldsee zu singen. (Foto: Dorothee Kammel )

Und irgendwann hatte der Moderator die anfangs etwas Zögerlichen so weit, dass auch sie „Komet“ ins Mikro trällerten. Der Senior mit der Schirmkappe schnippte lässig mit den Fingern der rechten Hand, sie gab beim Singen den Ton an. „Jetzt mit Schmackes“, holte Moderator Walesch noch mehr aus den beiden heraus. Bei dem Wort „Komet“ drehten sie auf, inzwischen wippte Herbert Denzel locker in den Knien. Begeisterung bei den Moderatoren. Später beim Video für Social Media hatten die beiden jede Scheu verloren.

Währenddessen versuchte Max Oehl die Eberbacher zum Singen zu animieren. Livemitschnitte im Radio über den Tag verteilt brachten die Highlights der beiden Städte. Die Eberbacher sangen in weichem Kurpfälzisch ins Mikro. Ob sie dafür geübt hätten, fragt Moderator Max. „Ei ja nadürlich“, so die prompte Antwort. Auch der Eberbacher Bürgermeister könne singen, klang es selbstbewusst aus der kleinen Stadt nord-östlich von Heidelberg.

Zum Schluss gaben die Waldseer noch einmal alles. (Foto: Dorothee Kammel )

Und wie konterte Bad Waldsee bei zehn Grad und Sonne? Benedict Walesch ließ eine selbstbewusste Sängerin zu Wort kommen, die ein mitreißendes Credo für die Stadt verkündete. Passant Wolfi fand Komet wohl zu schnöde und improvisierte einen eigenen Song und sogar ein Hund tanzte den Dog Dance auf der Hochstatt.

Wer macht das Rennen, Waldsee oder Eberbach?

Eberbach ließ nicht lange mit einer entsprechenden Antwort auf sich warten. Ein hochmotivierter Kinderchor röhrte dort durch den Äther und machte ordentlich Stimmung. Das wollte das Waldseer Team nicht auf sich sitzen lassen. Da am Tag des HITmach-Duells auch Kirbemontag der Feuerwehr war, nutze Moderator Walesch die Chance, und ließ sich mit der hydraulischen Drehleiter vorm Rathaus in die Höhe fahren.

Von dort rief er alle Waldseer auf, stimmgewaltig mitzumachen. Wegen der vorangegangenen Feuerwehrübung war ohnehin der Rathausplatz voller Zuschauer. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Angeführt vom Spielsmannszug der Feuerwehr ging es vom Rathausplatz auf die Hochstatt und dort hielten die Waldseer mit über 50 gut geölten Männerkehlen der Feuerwehr dagegen. Auch Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy sangen mit.

17.30 Uhr. Finale an der Hochstatt. Der Platz füllte sich. Zum Aufwärmen gab es ordentlich Stimmung mit Klatschen und Gröhlen. Eine Gruppe kleiner textsicherer Mädchen begeisterte. Am Ende wurden die Stimmen beider Städte ausgezählt. Hatte Bad Waldsee es geschafft? 240 Stimmen für Waldsee, dröhnte es aus dem Radio am Platz. Und 382 für Eberbach. Die Gewinnerin aus Eberbach, Saskia, blieb förmlich die Luft weg vor Begeisterung. Die Waldseer nahmen es gelassen. Aber klar war auch ‐ Spaß hatten alle.