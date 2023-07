Radfahrer beschädigt Wohnanhänger und haut ab

Auf rund 3000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden an einem Wohnanhänger, den ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße touchiert hat. Der Fahrzeugverkehr rollte laut Bericht zu dieser Zeit nur stockend, weshalb der Unbekannte mit seinem Fahrrad rechts an der Kolonne vorbeifuhr. Dabei streifte er mit dem Fahrrad den Wohnhänger eines 32–Jährigen.

Als dieser die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen wollte, fuhr der Radfahrer in Richtung Steinenberger Straße davon. Der südländisch aussehende Unbekannte trug eine rote Basecap sowie einen blauen Pullover und war etwa 35 bis 40 Jahre alt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/40430 entgegen.