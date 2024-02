Promillefahrt endet mit Unfallflucht

Weil er in mutmaßlich angetrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach von der Unfallstelle geflüchtet ist, wird gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Dies berichtet die Polizei. Der Mann hatte am Montagabend gegen 18.45 Uhr die L 300 von Haidgau in Richtung Haisterkirch befahren und im Bereich eines Gefälles zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw angesetzt. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sein Fahrzeug beschädigt und Flurschaden im Grünstreifen angerichtet wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der 31-Jährige danach jedoch davon. Er wurde später von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der Mann wird sich nun strafrechtlich zu verantworten haben.