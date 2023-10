Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Die Polizei sucht nach einem weißen Kastenwagen, der am Mittwoch gegen 6.20 Uhr auf der K 7933 zwischen Haisterkirch und Osterhofen einen entgegenkommenden VW gestreift hat und anschließend weitergefahren ist. Durch den Streifvorgang entstand laut Polizeibericht beim VW ein Schaden am Außenspiegel von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, mögen sich bei der Polizei in Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/40430 melden.