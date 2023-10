Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Nachdem ein Fahrrad am Samstagabend in der Hauptstraße gestohlen wurde, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Die Täter entwendeten laut Polizeibericht das vor einer Gaststätte abgeschlossene Damen-Trekking-Rad der Marke Staiger in der Zeit zwischen 21 und 24 Uhr. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.