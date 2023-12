Bad Waldsee

Polizei stellt Schuhdieb

Bad Waldsee

Nicht weit gekommen ist ein 49-Jähriger, der am Mittwochvormittag in einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße ein Paar Schuhe gestohlen hat. Das teilt die Polizei mit.

