Polizei ermittelt wegen Anlagebetrugs

Mit 250 Euro Einsatz das große Geld machen? Diese Vorstellung wurde einem 71-Jährigen in den vergangenen Wochen zum Verhängnis, so die Polizei in ihrem Bericht. Der 71-Jährige stieß im Internet auf ein verlockend klingendes Angebot zur Geldanlage, bei dem er nur 250 Euro in BitCoins investieren müsse und so hohe Renditen abgreifen könne.

Nachdem der Mann das Geld investiert hatte, meldete sich ein angeblicher Finanzagent und log dem 71-Jährigen vor, dass sich sein angelegtes Geld bereits auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag vervielfacht hätte. Um einen Teil dieses hohen Gewinns auszahlen zu können, benötige der vermeintliche Agent nur die TAN für eine Überweisung. Als das Opfer eine solche bei der Bank anforderte, meldete sich diese bei dem 71-Jährigen und klärte ihn über den Betrug auf.

Während die 250 Euro nicht mehr zurückgeholt werden konnten, konnte der Mann vor dem Verlust seiner weiteren Ersparnisse bewahrt werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dubiosen Online-Geldanlagen, die hohe Renditen versprechen. Seien Sie misstrauisch bei hohen Gewinnen mit wenig Einsatz.

Vorsicht ist insbesondere bei Geldanlagen in Krypto-Währungen oder bei Anlagen im Ausland geboten. Vergleichen Sie verlockend klingende Angebote immer mit den marktüblichen Erträgen. Die Unternehmensdatenbank der BaFin bietet hier einen guten Einblick. Geben Sie niemals persönliche Daten, insbesondere Zugangsdaten zum Online-Banking oder Transaktionsnummern (TAN), preis.