Polizei ermittelt nach Verunreinigung von Gewässer

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, mehrere Ölkanister an einem Weiher im Rädlesbachweg unerlaubt abgelegt. Durch diese unsachgemäße Entsorgung gelangte das Öl ins Wasser. Es breitete sich ein Ölteppich auf dem umzäunten Weiher aus. Die Freiwillige Feuerwehr errichtete laut Polizei mit einem Dutzend Wehrleuten zwei Ölsperren. Ein Überlaufen des Ölteppichs in den Stadtsee konnte verhindert werden. Das Fachdezernat Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und die Kanister sichergestellt. Diese sollen auf Spuren des Verursachers untersucht werden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, wird gebeten, sich unter der Telefonnnummer 0751/8030 bei der Polizei zu melden.