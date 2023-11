Poetry-Slamer trotz Handicap

Am 25. November lädt die Volkshochschule Bad Waldsee um 13 Uhr zum Poetry-Slam ein. Kai Bosch hat spastische Lähmungen und stottert. Trotzdem steht er seit 2014 als Poetry-Slammer auf der Bühne. 2022 wurde er baden-württembergischer Landesmeister. Der stotternde Wortakrobat engagiert sich für Inklusion und gibt Workshops in den Bereichen Poetry-Slam und Kreatives Schreiben. Kai Bosch lebt in Stuttgart.

Seit Start ins Leben war nicht leicht. Drei Monate vor dem Geburtstermin geboren, war man sich nicht sicher, ob er es überhaupt schafft, ins Leben zu starten. Komplikationen führten zur Tetraspastik mit der auch das Stottern einhergeht. Später viel es ihm schwer, im Restaurant Essen zu bestellen oder sich mit Namen vorzustellen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, auf die Bühne zu gehen. „Ohne meinen Sprachfortschritt wäre mein Bühnendasein gar nicht möglich gewesen“, so Bosch. Schreiben wurde zu seinem Hobby, und während andere Kinder sich im Sport austobten, veröffentlichte er mit 15 sein erstes Buch.

Durch einen Workshop an der Schule kam er zur Wortakrobatik. Mit „Tagträumer“ stand er zum ersten Mal auf der Bühne und formuliert damit persönliche und gesellschaftliche Wünsche. Seine Auftritte sind nicht fehlerfrei, aber gerade deshalb besonders und mit Alleinstellungsmerkmal. Sein Studium der Kommunikationswissenschaften beweist: Seine Leidenschaft gilt der Sprache, auch wenn es oftmals sehr schwer ist mit den Einschränkungen klar zu kommen. „Wenn ich umfalle, dann stehe ich eben wieder auf“, sagt er und lacht. Dann geht es für ihn wieder auf die Bühne.

Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung und Information über VHS Bad Waldsee, Telefon 07524/943050, Mail: [email protected].