Bei der Ausarbeitung der Stadtmarke sind neben Stärken auch Schwächen von Bad Waldsee ausgemacht worden ‐ die Kurstadt könnte sich demnach etwas moderner, innovativer und jünger präsentieren. Nun hat das Wohnbauprojekt nichts mit dem Marketingprozess zu tun, doch festzustellen ist: Das geplante Quartier kommt den genannten Attributen sehr nahe.

Gut ist, dass dabei nicht nur der bezahlbare Wohnraum, sondern auch die ältere Generation mitbedacht wird, für die es barrierefreie Wohnungen geben soll. Vielleicht werden dadurch im Gegenzug größere Einfamilienhäuser für junge Familien frei.

Das sehr grüne Wohnareal mit flächensparendem Geschossbau zeigt ‐ zumindest im bisherigen Status eines Vorentwurfs ‐ sinnvolle Ansätze für eine ökologische und soziale Stadtentwicklung sowie künftige Mobilität. Zu beachten ist natürlich, dass sich autofrei vornehmlich für innenstadtnahe Gebiete anbietet.

Viele Kommunen träumen in Zeiten des Flächenmangels und der Wohnungsnot von der Möglichkeit eines so großen innerstädtischen Quartiers, das auch mit der nötigen Infrastruktur ausgestattet werden soll ‐ also beispielsweise Kinderbetreuung, medizinische Versorgung und Begegnungsmitte. Bad Waldsee kann sich glücklich schätzen, dass es nicht nur diese Fläche, sondern auch einen Investor gibt.

Mit kompakten Wohnhöfen und nahezu autofreier Gestaltung ist es sozusagen der Gegenentwurf zu reinen Einfamilienhaus-Gebieten auf der grünen Wiese ‐ zumeist ohne die genannte Infrastruktur –, wobei es ohne diese auch in Zukunft kaum gehen wird. Hinzu kommt: Eine Stadt der kurzen Wege, und dazu gehören solche zentrumsnahen Wohnquartiere, fördert auch den ansässigen Einzelhandel.

