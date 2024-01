Bad Waldsee

Piano-Dinner-Concert mit Junhee Kim

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Genuss für Gaumen und Ohren: Junhee Kim spielt beim Piano-Dinner-Concert. (Foto: Sanghyeon Jeong )

Die Besucher im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee dürfen sich am Samstag, 27. Januar, auf ein einzigartiges musikalisch-kulinarisches Erlebnis freuen: Der Starpianist Junhee Kim wird ab 19 Uhr in seinem Konzert Werke von Chopin, Beethoven und Liszt präsentieren.