Pferdezuchtverein lädt zu Jungzüchter-Schnuppertag ein

Der Pferdezuchtverein Bad Waldsee lädt am Samstag, 6. April, von 15 bis circa 17 Uhr in Zusammenarbeit mit den Jungzüchter Baden-Württemberg und dem Pferdezuchtverband BW zum Jungzüchter- Schnuppertag in die Reithalle des Zuchthofs Popp, Biberacher Straße 25, in Ellwangen Rot an der Rot ein. Eingeladen sind alle angehenden Pferdezüchter und Pferdefreunde im Alter von fünf bis 25 Jahren. Auch Kinder und Jugendliche, die noch keine Erfahrung mit Pferden haben, sind gerne gesehen. Für Einsteiger gibt es ein spielerisches Heranführen an den Umgang mit Pferden und Ponys. Ein Anmeldung ist erforderlich bis 2. April bei Marina Fuchs, Telefon 0151/75051130, oder Helmut Weber, Telefon 0176/45752806, oder per Email an [email protected].