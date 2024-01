Peter Paul Neff zeigt „Kleine Formate….!“

Peter Paul Neff liebt das kleine Format. Seit jeher arbeitet der gebürtige Ravensburger und nun in Weingarten Wohnhafte auf kleinformatigen Malgrundlagen, am liebsten auf Pappe - ob mit Aquarell, Öl, Tempera oder mit Zeichenstift.

Landschaften überwiegen, denn sie lassen sich ausdrucksstark farblich reduzieren. Eindrücke vor Ort werden zu Hause zu Bildern verarbeitet. Hierzu braucht es kein Atelier. Motive findet er bevorzugt vom Westallgäu übers Pfrungener Ried und Deggenhauser Tal bis hin zur Alb. Auch unzählige Zeichnungen, Collagen diverser Materialien, Aquarelle und Arbeiten mit Tempera finden sich in seinen Bildwerken. So entstehen oft auch abstrakte Bildnisse. Peter Paul Neff legt Wert darauf, nicht als Künstler bezeichnet zu werden, sieht er sich doch eher als kreativer Handwerker.

Neben Teilnahmen an Gruppenausstellungen waren Neffs Bilder auch in einigen Einzelausstellungen im Raum Schwäbische Alb, Vorarlberg und im Kanton Thurgau zu sehen.

Die Vernissage findet am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr in der Kinogalerie Seenema statt. Marianne Jocham begrüßt und Peter Paul Neff führt in seine Ausstellung ein. Das Saxophonduo Nicole Rickert und Thomas Scholz von der JMS umrahmt die Veranstaltung.

Die Ausstellung ist bis zum 7. April zu den Kinozeiten geöffnet (www.seenema-bw.de)