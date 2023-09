Bad Waldsee

Pedelec–Fahrerin verletzt sich leicht

Bad Waldsee

Zum Unfallzeitpunkt trug die Frau keinen Schutzhelm. (Foto: dpa )

Eine leichte Kopfverletzung hat eine Pedelec–Fahrerin am Donnerstagnachmittag davongetragen, nachdem sie in der Frauenbergstraße in Bad Waldsee alleinbeteiligt gestürzt war.

Veröffentlicht: 15.09.2023