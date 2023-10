Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 10 Uhr in der Beethovenstraße ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Die 64-jährige Fahrerin eines Peugeot hielt am rechten Fahrbahnrand an, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Beim Anfahren übersah sie die von hinten überholende Radlerin und streifte diese mit ihrem Wagen. Die 83-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.