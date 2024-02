Osterkerzenaktion 2024 startet

Eine Erfolgsgeschichte der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) Rottenburg-Stuttgart ist die jährliche Osterkerzenaktion. Seit über 30 Jahren bewirken die KAB-ler in der Diözese mit ihrer Osterkerzenaktion Gutes in Ostafrika, finanzieren Schulen und Brunnen und schaffen Perspektiven für die Menschen durch einkommenschaffende Projekte wie Ziegen- und Schweinezucht oder Kaffee-/Ananasanbau - dank der engen Zusammenarbeit mit der Partner-KAB, der CWM Uganda. Für die Waldseer KAB steht der Aufbau der Jugendarbeit im Mittelpunkt, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Die Kerze als Licht in der Osternacht, als Mitbringsel für liebe Menschen, als Friedenslicht und als Zeichen der Internationalen Solidarität. Mit dem Beitrag von fünf Euro pro Kerze unterstützen Käufer die internationale Arbeit der KAB und ermöglichen so ein Licht der Hoffnung für die Menschen in Uganda.

Die Osterkerzen können ab dem 1. März im Eine Weltladen und im Pfarrbüro von St. Peter erworben werden.