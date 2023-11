Windkraft in Oberschwaben

Osterhofen stark im Fokus für Windenergie

Bad Waldsee / Lesedauer: 3 min

Im Dreieck zwischen Osterhofen, Reichertshaus und Mühlhausen könnten Windräder gebaut werden. (Foto: Christof Rauhut )

Vorranggebiete für Windräder stehen nun fest. Am 8. Dezember geht’s in die entscheidende Runde. Was das für Bad Waldsee und Aulendorf bedeutet.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 05:00 Von: Karin Kiesel