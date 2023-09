Der heftige Juli-Sturm mit Orkanböen um die 120 Kilometer pro Stunde hat auch im Raum Bad Waldsee Bäume wie Streichhölzer knicken lassen und in den Wäldern eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben aus dem Waldseer Rathaus sind in Folge dieses Unwetters allein im Stadtwald 2000 Festmeter Sturmholz und 1000 Festmeter Käferholz angefallen. Besonders wild sieht es nach wie vor im Steinacher Ried aus ‐ daran trägt aber offenbar der Biber eine Mitschuld. Für Schwäbische.de hat Sabine Ziegler bei Stadtförster Martin Nuber nachgehakt.

Im Steinacher Ried sieht es seit dem Sturm am 11. Juli aus wie Kraut und Rüben. Was sind die Ursachen für dieses Durcheinander?

Die Aufarbeitung des Sturmholzes, mit der direkt nach dem Sturm am 11. Juli begonnen wurde, ist inzwischen beendet. Allein im Bereich des Distriktes Ried sind rund 400 Festmeter Sturmholz angefallen. Leider gab es ungeplante Schwierigkeiten: Aufgrund eines neuen Biberdamms in der Steinach staute sich das Wasser bis in die Sturmholzfläche zurück und die Aufarbeitung und vor allem das Rücken des Holzes waren dadurch temporär unmöglich.

Martin Nuber ist als Stadtförster verantwortlich für den Stadtwald. (Foto: Ziegler )

Das aktuell ungewohnt desolate, stark veränderte Erscheinungsbild des Riedes hat seinen Ursprung deshalb in der Tätigkeit des Bibers: Durch das Anstauen des Wassers sterben die Bäume ab, werden instabil oder in Folge durch geschädigtes Wurzelsystem vom Borkenkäfer befallen.

In welchen Bereichen des Stadtwaldes fiel weiteres Sturmholz an und wie kommt die Stadt hier mit den Aufräumarbeiten voran?

Sturm-Schwerpunkte im Stadtwald von Bad Waldsee waren die Distrikte Osterholz, St. Sebastian und Gaisgraben. Aber auch die Distrikte Schorren und Großer Wald waren betroffen von den Orkanböen. Insgesamt wurden im kommunalen Wald bisher rund 2000 Festmeter Sturmholz und nochmals 1000 Festmeter Käferholz aufgearbeitet.

Somit ist die Hälfte des gesamten Jahreseinschlags Kalamitätsholz. Die Aufarbeitung des Sturmholzes ist seit Ende August abgeschlossen, beim Käferholz dürfte diese bis Ende September ebenfalls beendet sein.

Auf dieses Sturmholz hätten der Stadtförster und sein Waldarbeiterteam wohl gerne verzichtet …

Leider fiel dieses Sturmholz zur denkbar schlechtesten Zeit des Jahres an. Zum einen stand das Holz im Juli voll im Saft, da in der Hauptwachstumsperiode geworfen. Zum anderen war der Borkenkäfer „Gewehr bei Fuß“, um dieses Holz sofort zu befallen. Es galt daher, dem Käfer schnellstmöglich potenziellen Brutraum zu entziehen.

Ansonsten wäre vielleicht ein Mehrfaches des angefallenen Sturmholzes in der Folge zu Käferholz geworden. Ein weiteres Problem bestand darin, dass diese Orkanböen einen großen Teil der Bäume einfach in rund zehn Metern Höhe abgerissen haben.

Wie bewertet die Stadt das Ausmaß dieses Sturms, verglichen mit noch heftigeren aus früheren Jahren?

Insgesamt gesehen war dieses „Sturmereignis“ eine stark lokale Angelegenheit und bei uns nicht zu vergleichen mit den Verwüstungen durch die großen Stürme Vivian und Wiebke (beide 1990), dem „Jahrhundertsturm“ Lothar (1999) und Kyrill (2007).

Werden die unversehens frei gewordenen Waldflächen direkt nachgepflanzt?

Diese Flächen werden selbstverständlich wieder aufgeforstet. Als Planungsgrundlage dafür dienen die neuen Waldbaukonzepte in Anlehnung an die Waldstrategie des Landes Baden-Württemberg.

Und womit ist der städtische Forst in den kommenden Monaten beschäftigt?

Bedingt durch das Sturmholz blieben leider andere Arbeiten im Stadtwald liegen. So müssen in den nächsten Wochen noch viele Kulturflächen ausgemäht und die neu gesetzten Tannen gegen Wildverbiss behandelt werden. Weiter stehen Arbeiten in der Pflege der Jungbestände auf der Agenda.

Auch die Zäune der Gehege und Anlagen im Naherholungsgebiet Tannenbühl konnten nach dem Sturm an etlichen Stellen nur notdürftig repariert werden. Der zweite Bauabschnitt am Zaun des dortigen Schwarzwildgeheges wurde aber vergangene Woche bereits fertiggestellt. Außerdem haben wir mit den Vorbereitungen für die neue Aussichtsplattform im Rotwildgehege begonnen.

Dann ist das kommunale Forstteam also auch personell wieder komplett?

Ja. Seit August hat das Forstrevier Bad Waldsee wieder einen erfahrenen und motivierten Forstwirt in Festanstellung.