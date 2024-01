Ombudsperson Peter Niedergesäß zieht Bilanz

Auch im zweiten Jahr seiner Tätigkeit als unabhängige Ombudsperson beim Medizinischen Dienst Baden-Württemberg hat sich Peter Niedergesäss aus Bad Waldsee Beschwerden von Versicherten angenommen. Einen Einblick in die Arbeit der Ombudsperson und die Erkenntnisse aus den eingegangenen Beschwerden gibt er nun in seinem Jahresbericht.

Der zweite Tätigkeitsbericht umfasse den Zeitraum 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023. In diesem Zeitraum hätten insgesamt 537 Eingaben die Ombudsstelle erreicht. In den meisten Fällen haben sich Versicherte und deren Angehörige an die Ombudsperson gewandt.

„Nach über anderthalb Jahren Tätigkeit als Ombudsperson ist in bestimmten Abläufen eine gewisse Routine eingekehrt. Es gibt jedoch auch weiterhin neue Eingaben, die eine nachhaltige Wirkung haben und von gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden“, resümiert Niedergesäss und erklärt „Weiterhin bestätigte sich die Überforderung von nicht wenigen Versicherten, sich in unserem Gesundheitssystem mit seinen Regelungen und Vorgaben zurechtzufinden.“ Er sehe seine Aufgabe mit darin, als Lotse in diesen Fällen eine Unterstützung anzubieten. Sich mit den Beschwerden und Eingaben von kontaktsuchenden Personen zu befassen sei eine zentrale Aufgabe von ihm. Die Ombudsperson solle dadurch die Versicherten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte stärken und unterstützen.

Die Erkenntnisse, die Peter Niedergesäss aus der Bearbeitung der Beschwerden ableitet, spiegele er bereits im Jahresverlauf jeweils zeitnah an den Medizinischen Dienst Baden-Württemberg zurück. Oftmals können die Anregungen nach seinen Angaben direkt aufgegriffen werden und würden einen wichtigen Baustein der Qualitätssicherung und kontinuierlichen Weiterentwicklung darstellen.

So seien im Berichtszeitrum beispielsweise Themen der Beschwerden in Fortbildungen und Workshops aufgegriffen worden. Neben solchen Anregungen, die sich direkt auf die Arbeit des Medizinischen Dienstes Baden-Württemberg beziehen, thematisiert Niedergesäss in seinem Bericht auch Anregungen, die sich an die Politik richten, wie beispielsweise die Freigabe von finanziellen Mitteln für wissenschaftliche Untersuchungen zum Themengebiet Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CSF).

„Für uns ist der unabhängige Blick der Ombudsperson auf unsere Tätigkeit sehr wertvoll und stellt eine bereichernde Ergänzung zu unserem Beschwerdemanagement dar.“ betont Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Baden-Württemberg.