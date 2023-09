Olaf Kraus feierte 80. Geburtstag

Olaf Kraus konnte am 31. August seinen 80. Geburtstag feiern. Im Namen von Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy überbrachte Johanna Hess von der Stadtverwaltung dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche sowie einen Geschenkkorb mit regionalen und fair gehandelten Produkten.

Olaf Kraus freute sich über den städtischen Besuch und die Anerkennung seitens der Stadt Bad Waldsee. Der Jubilar ist in Fischbach am Bodensee geboren und mit seiner Familie nach dem Krieg 1946 nach Bad Waldsee gekommen. Hier ist Olaf Kraus aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach der Schulzeit hat er eine Gärtnerlehre in Ravensburg absolviert und 1968 sein eigenes Blumengeschäft am Kornhaus 1 gegründet. 1975 hat er dann das Geschäft ins elterliche Haus in die Wurzacher Straße in Bad Waldsee verlegt. 1969 machte er zusätzlich eine Ausbildung zum Sprengmeister und übte diese verantwortungsvolle Tätigkeit neben seinem Geschäft acht Jahre lang aus. In dieser Zeit hat er einige Schornsteine gesprengt. Darunter waren, wie er stolz erzählt und auch einen Zeitungsausschnitt von 1973 hierüber vorlegt, zwei Schornsteine am Gaswerk Ravensburg, die er zusammen mit dem THW gesprengt hat. 1998 übergab er das Blumengeschäft an seine Tochter Iris Kraus, nachdem das Gebäude abgerissen und neu aufgebaut worden war.

Sein größtes Hobby ist das Drehorgelspielen und mit seiner geliebten Drehorgel ist er bei verschiedenen Veranstaltungen immer gerne präsent. Im Schützenverein Bad Waldsee ist er seit 55 Jahren Mitglied und in früheren Jahren aktiv dabei gewesen. Auch beim Tierschutzverein war er viele Jahre aktives Mitglied und ist auch heute noch dabei. Ein weiteres Hobby ist das Holzmachen und gerne werkelt er am und ums eigene Haus, in dem er mit seiner Ehefrau wohnt. Er erfreut sich auch an seinen drei Enkelkindern, die ganz in der Nähe wohnen. Olaf Kraus freut sich auf weitere glückliche Jahre im Kreise seiner Familie.