Offenes Bücherregal am Waldseer Stadtsee aufgebaut

Ein offenes Bücherregal findet sich seit wenigen Tagen am Waldseer Stadtsee. Direkt neben mehreren Sitzbänken, unterhalb des Spitals, ist das Bücherregal aufgestellt worden. Wie die Stadt mitteilt, habe es sofort gute Resonanz erfahren und wurde gut angenommen ‐ die am Freitag eingestellte „Erstausstattung“ der Stadtbücherei sei am Samstag schon so gut wie weg gewesen. Mittlerweile sei es wieder gut gefüllt. Im unteren Teil ist ein eigenes Fach für Kinder- und Jugendliteratur.

Neue literarische Schätze entdecken

Das offene Bücherregal ist eine nachhaltige Möglichkeit für Lesefreunde, sich neue literarische Inhalte zu erschließen. Bücher unterschiedlichster Fachrichtungen werden hier von Menschen eingestellt, die diese mit anderen teilen möchten. Wer also gerne in Büchern schmökert, ist hier genau richtig, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum einen könnten gelesene Bücher dort eingestellt oder eben neue literarische Schätze entdeckt und mit nach Hause genommen werden. Oder die Lesefreunde nehmen sich ein Buch aus dem Schrank, setzen sich auf eine der benachbarten Bänke und legen es danach wieder zurück. Das Angebot ist kostenlos.

Nicht ins Bücherregal sollen Bücher und Zeitschriften, die sich in einem schlechten Zustand befinden oder nicht mehr zeitgemäß sind. „Selbstverständlich auch keine mit verbotenen, anstößigen oder extremistischen Inhalten“, geht aus der städtischen Pressemitteilung hervor. Die Stadtbücherei fand eine engagierte Person zur Betreuung des Bücherschranks.

So viel kostet das offene Bücherregal

Das offene Bücherregal sei aus dem Wunsch der Bevölkerung heraus entstande und wurde von der Stadtverwaltung unter der Federführung des Fachbereichs Schulen, Bildung, Betreuung aufgegriffen und in die Wege geleitet. Die Kosten des stabilen Bücherschrankes belaufen sich auf rund 8750 Euro. Aus Leader-Mitteln gab es einen Zuschuss in Höhe von rund 6000 Euro.