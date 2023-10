In einem inspirierenden Ambiente umgeben von Skulpturen, Aquarellen, duftendem Chai-Tee und selbstgebackenen Kuchen konnten Besucher am vergangenen Samstag bei der Veranstaltung „Offenes Atelier“ von Richard W. Allgaier Werke aus Holz, Bronze, auf Papier oder Leinwand auf sich wirken lassen. Ein Höhepunkt war der Auftritt des georgischen Frauenchors Tela aus der Stadt Telawi. Beim Konzert am Mittag war jeder Stuhl besetzt. Die Stimmen der Frauen und eines Mannes füllten das Kunstatelier mit fröhlichen und melancholischen Liedern. Sie sangen von Liebe, Glück und Traurigkeit, mal rein a capella, dann wieder begleitet durch georgische Zupfinstrumente. Für etwas tiefere Töne sorgte der einzige Mann in der Gruppe. Ein Ofen lieferte bei dem feuchten Nieselwetter wohlige Wärme, die Stimmung heizte sich weiter auf, als zwei Sängerinnen zum Gesang traditionell tanzten.