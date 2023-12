OB Henne zum Vorsitzenden des Stiftungsbeirats gewählt

Seit dem 1. Januar 2023 liegt die Trägerschaft der Eugen-Bolz-Schule in den Händen der Stiftung Katholische Freie Schule Rottenburg (SKFS). Als Nachfolgegremium der „Eugen-Bolz-Schulstiftung“ wurde der „Örtliche Stiftungsbeirat“, bestehend aus zehn Mitgliedern, gegründet. In der jüngsten Sitzung im November, erfolgte die Wahl des Vorsitzenden des Örtlichen Stiftungsbeirats. Oberbürgermeister Matthias Henne wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. Henne äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit zum Wohle der Einrichtung, der Kinder und Eltern. Es ist eine großartige Gelegenheit, weiterhin diesen positiven Weg begleiten zu können und die Bildungsqualität und -vielfalt zu stärken.“