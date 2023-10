Der stationäre Blitzer in der Wurzacher Straße ist seit einigen Monaten verschwunden. Fotos von Schnellfahrern werden an dieser Stelle also aktuell nicht geschossen. Ob der Blitzer jemals ersetzt wird? Schwäbische.de hat bei der Waldseer Stadtverwaltung den aktuellen Stand dazu erfragt.

Warum der Blitzer überhaupt fehlt

Die Halterung des Geschwindigkeitsmessgeräts steht nach wie vor am Ortseingang von Bad Waldsee aus Fahrtrichtung Haisterkirch kommend. Doch auf dem Metallarm fehlt das entscheidende Element: der Starenkasten an sich. Auto- und Lastwagenfahrer können an dieser Stelle derzeit also nicht geblitzt werden und müssen keine Geldstrafen fürchten. Aber warum fehlt die stationäre Tempomessung hier überhaupt?

Seit etlichen Monaten, um genau zu sein seit der Nacht vom 6. auf den 7. März, ist der grüne Radarkasten spurlos verschwunden. Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel mitteilt, wurde der Blitzer gestohlen. Wer für diese Tat verantwortlich ist, ist unklar. Unbekannte haben den Blitzer abgebaut und mitgenommen. Das ist eine Straftat.

Blitzer im Stadtgebiet dienen der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Der Diebstahl ist für uns absolut nicht nachvollziehbar, kommentiert Göppel das Vergehen.

Aus diesem Grund hat der Baubetriebshof bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet ‐ und zwar wegen schweren Diebstahls.

Wann der Blitzer ersetzt wird

Auto- und Lastwagenfahrer blicken indes immer wieder zu den Überbleibseln der Blitzerhalterung und fragen sich, wann und ob dort überhaupt nochmal die Geschwindigkeit gemessen wird. Die Stadt möchte die Tempomessanlage auf jeden Fall ersetzen, wie Göppel mitteilt. Wann? „Eine konkrete Zeitangabe ist derzeit nicht möglich, da die Vorbereitungen für die Ausschreibung noch laufen“, so die Rathaussprecherin.