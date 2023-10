Das Angebot im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Waldsee wächst: Ab dem Montag, 2. Oktober, bietet Simone Strobel, langjährige Oberärztin für Innere Medizin am Krankenhaus Bad Waldsee mit einer Zusatzqualifikation in Notfallmedizin, immer montags und dienstags eine internistische Sprechstunde an. Auf Antrag der Oberschwabenklinik (OSK) hatte der Zulassungsausschuss zunächst einen halben Sitz für Innere Medizin genehmigt.

Wie die OSK in einer Pressemeldung mitteilt, wird der neue Fachbereich Innere Medizin im ersten Obergeschoss des alten Krankenhauses untergebracht. Seit Juli arbeitet dort bereits Peter Merz mit seinem Fachbereich Chirurgie. Patienten bietet er werktags ein ambulantes Behandlungsspektrum an ‐ einschließlich der Versorgung chirurgischer Notfälle. Ein Team von sieben Medizinischen Fachangestellten unterstützt die beiden Ärzte Merz und Strobel.

Diese Behandlungen werden angeboten

„Es ist mir wichtig, auch nach der Schließung des Krankenhauses weiter für die Bad Waldseer da sein zu können“, wird Strobel in der Mitteilung zitiert. Das Leistungsspektrum des Fachbereichs Innere Medizin umfasst diese Angebote: Abklärung von Erkrankungen des Verdauungstraktes, chronische Lebererkrankungen und Bauchschmerzen. Krebsvorsorge wird angeboten. Bluthochdruck, Brustschmerzen und Luftnot werden untersucht. Allgemeine Diagnostik zu Lungenerkrankungen ist möglich. Bluterkrankungen und Anämieabklärung sind im Leistungsumfang beeinhaltet, ebenso wie Abklärung bei Rheuma oder Schwindel oder Diabetes. Akute Infekte werden behandelt und allergische Reaktionen. Die Diagnostik umfasst Gastro, Abdomensono, Schilddrüsensono, Venendoppler, Lufu und Belastungs-EKG.

Über den Aufzug vom Erdgeschoss aus sei das MVZ barrierefrei zugänglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 07524/997100 möglich.