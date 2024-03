Nordic Walking, Basenfasten und Brettspielabend

Die Volkshochschule Bad Waldsee lädt ein zu einem vielfältigen Programm, das den Frühling mit Freude und Aktivität begrüßt. Von Nordic Walking über Basenfasten bis hin zu einem unterhaltsamen Brettspielabend bietet die Vhs spannende Möglichkeiten für alle Interessierten, wie es in er Pressemitteilung heißt.

Brettspieleabend

Unter dem Motto „Spiel, Spaß, Spannung“ öffnet die Vhs ihre Türen für einen Brettspielabend mit Sylvia Spies. Dieser findet am Mittwoch, 3. April, von 19 bis 21 Uhr im Raum 2 (im 1. OG) des Klosterhofs 2 statt. Gemeinsam mit Sylvia Spiesvom Spiel- und Schreibwarengeschäft Spieß können Spielbegeisterte und Familien mit Kindern ab acht Jahren neue und spannende Spiele ausprobieren. Es dürfen auch eigene Spiele mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich.

Nordic-Walking-Kurs Anfänger

Für alle, die sich sportlich betätigen möchten, bietet Anita Opitz einen Nordic-Walking-Kurs für Anfänger an. Nordic Walking ist eine optimale Sportart, um fit zu werden und den eigenen Körper leistungsfähiger zu machen. Der Kurs findet ab dem 8. April, jeweils montags von 19 bis 20 Uhr, am Treffpunkt Parkplatz Tannenbühl statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 63 Euro für sechs Termine, und eine Anmeldung ist erforderlich.

Gemeinsam kochen

Für kulinarische Abenteuer lädt die Veranstaltung „Paare am Herd“ ein. Egal ob verheiratet, Geschwister, Freunde oder ein anderes Team - gemeinsam macht Kochen gleich viel mehr Spaß. Unter der Leitung von Carolin Werder und Tamara Sinnstein, Diätassistentinnen, können die Teilnehmenden verschiedene Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts zubereiten und anschließend gemeinsam genießen. Der Kurs findet am Dienstag, 9. April, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Küche der Grundschule Reute Durlesbach statt. Die Lebensmittelkosten in Höhe von 20 Euro sind am Kursabend in bar zu entrichten, und eine Anmeldung ist erforderlich.

Basenfasten

Wer sich für eine gesündere Ernährung interessiert, kann am Kurs „Basenfasten: Abnehmen - Entschlacken - Wohlfühlen“ von Doris Blattner teilnehmen. Die Basenfasten-Kur bietet eine Möglichkeit, den Einstieg in eine gesündere Lebensweise zu finden und neben Gewichtsabnahme und Entschlackung weitere positive Effekte zu erzielen. Der Kurs findet ab dem 11. April, jeweils donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Raum 2 (im 1. OG) des Klosterhofs 2 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 54 Euro für drei Termine, und eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung unter vhs.bad-waldsee.de.

Kontakt: Volkshochschule Bad Waldsee Klosterhof 2 88339 Bad Waldsee