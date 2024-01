Nominierungsversammlung des Grünen-Ortsverbands zur Wahl des Gemeinderats

Der Grünen-Ortsverband Bad Waldsee veranstaltet am Freitag, 26. Januar, 19 Uhr, im Gasthaus Grüner Baum in Bad Waldsee die öffentliche Nominierungsversammlung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl. Am 9. Juni findet in Baden-Württemberg die Kommunal- und Europawahl statt. Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsräte werden für die fünf Jahre neu gewählt.

Wer auf der Grünen-Liste zur Gemeinderatswahl kandidiert und in welcher Reihenfolge die Namen auf der Liste stehen werden, wird bei der Nominierungsversammlung des Ortsverbands bestimmt. Stimmberechtigt sind die Grünen-Mitglieder des Ortsverbands. Die Versammlung ist öffentlich, sodass Interessierte jetzt schon erfahren können, wer alles auf dem Stimmzettel stehen wird.

Fest steht, dass von den amtierenden fünf Grünen-Gemeinderäten nicht mehr alle zur Wiederwahl antreten werden. Insgesamt können 26 Listenplätze aufgestellt werden. Erstmals können junge Menschen ab 16 Jahren bei der Kommunalwahl antreten. Noch bis 26. Januar kann man sich melden, wenn man Fragen hat oder Interesse an einer Kandidatur auf der Grünen-Liste für den Gemeinderat: Grünen-Ortsverband Bad Waldsee, Margarete Bareis, Sprecherin, Telefon 07525/912558, Internet [email protected]