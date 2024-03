Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler

Die Nominierung der Freien Wähler für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2024 findet am Donnerstag. 14. März, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Weinstube Hasen in der Ravensburger Straße 12 in Bad Waldsee.

In der öffentlichen Veranstaltung des Ortsverbands der Freien Wähler Bad Waldsee stellen sich zunächst die sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Kreistag im Wahlkreis 9 (Bad Waldsee - Bergatreute) vor. Aktuell sind die Freien Wähler mit zwei Sitzen vertreten, insgesamt werden fünf Kreistagsmandate im Wahlkreis vergeben.

Im zweiten Teil der Veranstaltung erfolgt die Nominierung zur Gemeinderatswahl für die Listen der Kernstadt sowie für die Ortschaften Reute-Gaisbeuren, Haisterkirch, Mittelurbach und Michelwinnaden. Die Fraktion der Freien Wähler stellt mit neun von insgesamt 26 Sitzen die zweitgrößte Fraktion im Gemeinderat der Größen Kreisstadt Bad Waldsee.