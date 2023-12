Noch Abschlussarbeiten in der Friedhofstraße erforderlich

Die Friedhofstraße konnte schneller als ursprünglich geplant für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte die Stadt mit. Ursprünglich war die Vollsperrung der Friedhofstraße bis einschließlich Freitag, 15. Dezember, geplant, bedingt durch Verlegungsarbeiten für den Nahwärme- und Breitbandausbau.

Dank effizienter Maßnahmen und dem reibungslosen Belagseinbau am vergangenen Freitag konnte die Firma Dobler bereits am vergangenen Wochenende die Durchfahrt in der Friedhofstraße ermöglichen. Damit ist die Straße vorzeitig wieder befahrbar.

Dennoch sind seit Mittwoch, 13. Dezember, noch Abschlussarbeiten erforderlich, die eine erneute Vollsperrung nach sich ziehen. Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt weiterhin über die Frauenbergstraße, Richard-Wagner-Straße und Wolfegger Straße. Die Zufahrt für Anlieger bleibt während dieser Arbeiten gewährleistet.