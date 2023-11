Neun-Tore-Spektakel in Molpertshaus

Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 haben die Zuschauer in Molpertshaus ein Torfestival gesehen: Neun Tore gab es in der Partie gegen den TSV Eschach II. Dieser rückt dadurch auf Platz drei vor. Der SV Wolfegg ist nach dem 4:2-Sieg in Haisterkirch Erster, punktgleich mit dem SV Begatreute, der sich beim TSV Berg II in letzter Sekunde einen Punkt sicherte (1:1).

Die SGM Waldburg/Grünkraut (4:2 gegen den FC Kosova Weingarten) sowie die SG Aulendorf (1:0 gegen den SV Reute) zogen am SV Haisterkirch vorbei und halten den Anschluss nach vorne. Im Tabellenkeller holte die SGM Fronhofen/Fleischwangen nach sieben Niederlagen in Folge den zweiten Saisonsieg gegen die TSG Bad Wurzach (1:0).

Ein Seitfallzieher leitet den Hattrick ein

FV Molpertshaus ‐ TSV Eschach II 3:6 (2:3). ‐ Tore: 0:1, 0:2, 1:3 Pascal Ungemach (1., 22., 45.), 1:2 Matthias Brändle (27.), 2:3 Marius Mütz (45.+1), 2:4, 2:5, 2:6 Michael Fäßler (67., 73., 75.), 3:6 Jonas Vonier (88.). –Keine Minute war gespielt, da zappelte der Ball erstmals im Gehäuse der Gastgeber: Pascal Ungemach eröffnete die torreiche Partie. Auch Molpertshaus kam gut ins Spiel und scheiterte wenig später zweimal am Pfosten. Eschach zeigte sich effizienter, Ungemach machte in der 24. Minute das 2:0. Sechs Minuten später nickte Matthias Brändle nach einem Eckball zum Anschlusstreffer ein. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Eschach, im direkten Gegenzug fiel das 2:3. „Nach dem perfekten Start hatten wir zweimal Glück, dass wir den Ausgleich nicht kassierten. Zudem schossen wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt in einem überraschend harten und intensiven Spiel“, sagte Eschachs Trainer Alessandro Fatigati. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, ehe Michael Fäßler per Seitfallzieher seinen Acht-Minuten-Hattrick einleitete und die Partie entschied.

„Wir sind sehr froh, einen Sportlichen Leiter wie Michael Fäßler zu haben, der auch die Kickschuhe schnürt und der Mannschaft hilft. Pascal Ungemach ist ebenfalls eine Klasse für sich. Spieler des Spiels war für mich jedoch Adrian Tolkmitt, der in der Zentrale ein enorm starkes Spiel machte und einige Bälle eroberte“, lobte Fatigati. Mit der Hinrunde ist der TSV-Trainer sehr zufrieden: „Wir lassen uns von Rückschlägen nicht beeindrucken und sind uns unserer Qualitäten bewusst. Unser Ziel bleibt, die oberen Mannschaften zu ärgern und den Spaß am Fußball zu behalten. Dann sehen wir, was dabei rauskommt.“

Ganz spät schafft Bergatreute den Ausgleich

TSV Berg II ‐ SV Bergatreute 1:1 (1:0). ‐ Tore Lukas Zweifel (74.), 1:1 Chris Fleischer (90.+2). Der Tabellendritte empfing den Tabellenersten zum Topspiel. Schon vor dem Spiel kam es zum ersten Aufreger: Aufgrund der Platzverhältnisse und dem laufenden Spiel der Reserveteams mussten sich beide Mannschaften ein Kleinspielfeld zum Warmmachen teilen. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit spielte sich die Partie größtenteils im Mittelfeld ab. SVB-Trainer Stephan Bischof zeigte sich beeindruckt von Bergs Leistung: „Insgesamt war es ein Spiel auf hohen Niveau. Wir mussten viel hinterherlaufen und hatten so wenig Ballbesitz wie noch nie in dieser Saison. Das haben wir jedoch angenommen und kamen nach und nach besser in die Partie. Alles in allem war der TSV Berg II bislang unser spielstärkster Gegner.“

Das lag nicht zuletzt an drei Aushilfen aus dem Verbandsliga-Kader: Neben dem stark mitspielenden Torhüter André Port liefen auch Finn Tolkmitt und der ehemalige Kapitän der ersten Mannschaft, Andreas Frick, für die zweite Mannschaft auf. In der zweiten Halbzeit übernahm Berg das Spielgeschehen, während Bergatreute Chancen durch Konter hatte. Nach 75 Minuten fasste sich Bergs Kapitän Lukas Zweifel aus gut 20 Metern ein Herz und traf zur Führung. Kurz zuvor hatte der SVB die Führung knapp verpasst. In der Nachspielzeit markierte Chris Fleischer nach einer Freistoßflanke an den langen Pfosten den späten Ausgleich. „Der Ausgleich freute mich sehr, vor allem weil wir eine tolle Moral gezeigt haben nach dem Rückstand. Letztendlich ist das 1:1 ein gerechtes Ergebnis für ein Spiel auf hohem Niveau“, meinte der zufriedene Stephan Bischof. Der SV Bergatreute behauptet durch den Punktgewinn die Tabellenführung. Mit Wolfegg (punktgleich, schlechtere Tordifferenz) und Eschach (zwei Punkte Rückstand) rückten jedoch zwei Mannschaften näher an die Spitze heran.