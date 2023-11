Ein nahezu autofreies Quartier und 500 neue Wohnungen ‐ dieses Ziele verfolgt das Wohnbauprojekt „Am Rädlesbach“ auf dem ehemaligen Hymer-Gelände in der Biberacher Straße. Das 4,9 Hektar große Areal hatte die Firma i+R Wohnbau Lindau vom Wohnmobil-Hersteller gekauft.

Gemeinsam mit der Stadt verfolgt der Investor städtebaulich ambitionierte Ziele. Es soll ein bedeutender Schritt in Sachen Wohnraumschaffung erreicht werden, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich wurde.

Allerdings: Die komplette Umsetzung dieses großen zentrumsnahen Quartiers, für das die Stadt von so manchen händeringend nach Wohnraum suchenden Kommunen ringsherum beneidet werden dürfte, wird viele Jahre in Anspruch nehmen.

Bis der Bebauungsplan steht dauert es noch

So müsse allein mit einer Dauer von zwei Jahren gerechnet werden, bis der Bebauungsplan für das Quartier steht, erklärte Andreas Deuring, Prokurist und Leiter Projektentwicklung bei der Firma i+R. Bürgermeisterin Monika Ludy führte aus, dass das Wohngebiet nicht in einem Rutsch in einem Bauabschnitt fertig gestellt wird, sondern verteilt auf sieben Abschnitte und über mehrere Jahre.

„Wir benötigen dringend Wohnraum, auch bezahlbaren und barrierefreien“, sagte die Bürgermeisterin. Das neue Wohngebiet mit zehn Prozent Gewerbeanteil biete dafür beste Voraussetzungen. Beide Bereiche ‐ sowohl günstiger Wohnraum als auch Senioren-Wohnungen ‐ sollen fester Bestandteil des Gebiets werden. Das Quartier sei kein Standardprojekt für Bad Waldsee, betonte Ludy. Es stelle zudem die Weichen für die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich für die nächsten Jahrzehnte.

Vormaliges Gewerbegebiet wird aufgewertet

Hinzu komme als positiver Effekt, dass das vormalige Gewerbegebiet aufgewertet werde. Prokurist Deuring führte aus, dass die Fläche entsiegelt und dekontaminiert werde. „Im Moment ist das Areal noch bebaut mit Betriebsgebäuden aus verschiedenen Epochen“, sagte er. Wie bereits berichtet, soll es im fertigen Wohnquartier später überdurchschnittlich viel Grün geben. So sei die Freiflächenqualität neben der Verkehrssituation eines der wichtigsten Kriterien beim Wettbewerb für Planungsbüros gewesen.

Bekanntlich ging der Entwurf des Büros Citiplan gemeinsam mit Sigmund Landschaftsarchitekten als Sieger hervor. Besonders gefiel bei ihrem Gestaltungsvorschlag, dass die stadtbildprägende Wirkung des neuen Quartiers auch von der Altstadt aus bedacht wurde ‐ also der Anblick vom Stadtsee aus gesehen.

Dieser Entwurf sei jedoch noch nicht in Stein gemeißelt, wie Deuring den Stadträten erklärte. Gemeinsam mit der Stadt werde er im nächsten halben Jahr weiterentwickelt. Es werde regelmäßige Informationen dazu im Gemeinderat geben, denn: „Unser Ziel ist ja, den Bebauungsplan zu beschließen. Das geht nur gemeinsam, daher ist es immer gut, wenn regelmäßig Zwischenschritte präsentiert werden.“

Höhere Geschosse, dafür mehr Natur

Was ist konkret geplant? Ergebnisse von Bürgerbefragung und Workshop mit dem Gemeinderat zeigten, dass sich ein Großteil der Menschen 3-Zimmer-Wohnungen und eine höhere Geschossigkeit der Gebäude zugunsten von mehr Grün- und Freiraumfläche wünschen. Ein nahezu autofreies Quartier erhielt breite Zustimmung. An all diesen Punkten hat sich der Vorentwurf orientiert, die Gebäude sind mit drei bis sechs Geschossen geplant, hieß es in der Sitzung.

Zum Grün: Eine ausgeprägte Klimagrünzone gibt’s im Osten des Quartiers mit üppigen Baumbestand, der Hang bleibt quasi bebauungsfrei. Blühflächen und Stauden sollen Lebensräume schaffen, während auf Bepflanzungsarten mit hohem Wasserbedarf verzichtet wird. Zum Naschen sind Apfel- und Birnenbäume als Spalier in den Wohnhöfen geplant.

Autoverkehr nur an Randfläche

Gute Verbindungen für den Fuß- und Radverkehr zur Innenstadt und eine ÖPNV-Anbindung sind weitere Aspekte. An der Randfläche soll der motorisierte Verkehr verlaufen, zwei bestehende Zufahrten gibt es von der Biberacher Straße aus. „Sehr viele Bereiche sind autofrei“, so Deuring. Für den nicht motorisierten Verkehr gibt es ebenfalls Wege ins Wohngebiet, allerdings zentraler.

Mindestens zwei Punkte aus dem jetzigen Entwurf würden voraussichtlich geändert, so Deuring. So gebe es mittig des Quartiers ein Baufeld für sozialen Wohnraum. Hier stelle sich die Frage, ob die Lage dort gut sei in dem mehrgeschossigen Gebäude oder ob diese Wohnform auf mehrere Lagen verteilt werden soll. Ebenfalls die zentrale Lage der Hochgarage sei überdenkenswert. Darüber hinaus sind fünf Tiefgaragen vorgesehen.

Auch der Klimawandel spielt eine Rolle

Wichtig ist der zentrale Quartiersplatz als „Mitte für alle“ mit Kita, Seniorenwohnen, Ärztehaus, Apotheke und Café ‐ all das soll zur Belebung beitragen und Aufenthalts- sowie Spielmöglichkeiten bieten oder Quartiersfeste ermöglichen. Oberbürgermeister Matthias Henne betonte den Aspekt Klimawandel, der mit dem autoreduzierten und grünen Gebiet mitgedacht werde. Die geplante Kita und den öffentlichen Raum zur Begegnung brauche Bad Waldsee ebenso dringend.