Der Waldseer Jugend werden künftig bessere Mitsprache– und Beteiligungsmöglichkeiten bei (kommunalpolitischen) Projekten und Entscheidungen eingeräumt. Der Gemeinderat beschloss deshalb in jüngster Sitzung einstimmig die Bildung eines Jugendforums zur Umsetzung der Jugendpartizipation, wie dies in der Gemeindeordnung geregelt ist. Stadträtin Bernadette Behr (Freie Wähler) hatte zuvor die dafür notwendigen „guten Vorbereitungen seitens Stadtverwaltung und Jugendkulturhaus“ gelobt, was das gesamte Gremium mit lauten Klopfzeichen auf den Ratstischen akustisch unterstrich.

Wie mehrfach berichtet, ging diesem Beschluss eine längere Vorbereitungszeit voraus und die Jugendlichen selbst konnten sich dabei als Betroffene einbringen und ihre Ansichten zum Thema artikulieren. Diese „offene und kompetente Herangehensweise“ war denn auch Anlass für Rätin Behr, die Bildung eines solchen Jugendforums für Bad Waldsee als „gelungenes Konzept und gutes Format“ zu preisen und insbesondere der Kinder– und Jugendbeauftragten Lea Holly für ihr Engagement zu danken. „Ich sehe darin auch ein sicheres Fundament für kommunalpolitisches Engagement seitens junger Menschen“, so die Freie Wählerin dazu mit Blick auf kommende Kommunalwahlen.

So sieht die Beteiligung der Jugend genau aus

Wie OB Matthias Henne auf Nachfragen der Rätinnen Sonja Wild (CDU) und Rita König (SPD) ausführte, können sich die Mitglieder dieses Forums, das sich aus Jugendhearings und auch direkt aus dem Jugendkulturhaus Prisma heraus bildet, im gemeinderätlichen Arbeitskreis (AK) „Kinder, Jugend und Bildung“ zu Wort melden mit ihren Themen und Wünschen. „Und damit hat die Jugend in Bad Waldsee künftig ein Sprachrohr im Gemeinderat“, zeigte sich der Oberbürgermeister zufrieden mit dem einstimmigen Beschluss des Gremiums zu diesem Thema.

Bekanntlich sollten auf Wunsch des Verwaltungsausschusses schon seit Ende 2018 in der Kurstadt geeignete Wege gefunden werden, um den jugendlichen Einwohnern mehr Mitsprachemöglichkeiten im Rahmen der Stadtentwicklung zu geben. Mehrere Personalwechsel bei der Stadtverwaltung und die Pandemie haben diesen Prozess dann aber verzögert und erst in diesem Jahr sei das Projekt richtig in Schwung gekommen, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage an den Gemeinderat. Im Rahmen von Jugendhearings mit den Achtklässlern der Waldseer Schulen haben sich die Jugendlichen demzufolge im März 2023 selbst auf das Format Jugendforum verständigt und anderen möglichen Beteiligungsformaten wie Schülerrat oder Jugendgemeinderat Absagen erteilt.

Wann das Jugendforum erstmals tags

Bei einem Treffen der Projektgruppen im Mai seien schließlich die Sprecher und Vize–Sprecher gewählt worden, die als Mitglieder im Jugendforum vertreten sein werden. Erstmals tagen werde die neu gegründete Runde laut OB Henne im Laufe des zweiten Halbjahres 2023.

Der Beschluss vom Montag beinhaltet auch eine Anpassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates hinsichtlich der Beteiligung des neuen Jugendforums in Angelegenheiten der Jugend sowie die jährliche Bereitstellung finanzieller Mittel im städtischen Haushalt für Projekte und Aktionen im Rahmen der Jugendpartizipation und notwendige Geschäftsfausgaben.