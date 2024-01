Mit dem „Lumavini“ ist am Wochenende ein italienisches Gourmetrestaurant mit Cocktail- und Weinbar im neuen Wohn- und Geschäftsgebäude an der Waldseer Friedhofstraße eröffnet worden. Betreiberin ist Marcella Savio und ihre Familie, die zuletzt 23 Jahre lang das „La Fontanella“ in Weiler bei Berg geführt hat. Mit von der Gastro-Partie ist ihr Lebenspartner Luigi Rotondo, seit 28 Jahren Inhaber der Pizzeria „La Palma“ in der Hittisweilerstraße.

Im Kreise ihrer bisherigen Stammgäste und des Bauherren Uwe Egle haben Savio und Rotondo Mitte Dezember die Eröffnung ihres „Lumavini“ an drei Abenden gefeiert, mit Essen und Musik. Inzwischen ist das Lokal auf der Gebäuderückseite der Friedhofstraße 10/1 auch offiziell in Betrieb gegangen. Gleich am ersten Wochenende durften sich die Betreiber nach Angaben Savios über viele Reservierungen freuen.

Wie der Verpächter den Betreibern entgegenkam

„Wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass uns unsere Stammgäste aus der Region in Bad Waldsee treu bleiben und dass alles so schön geklappt hat am neuen Standort, was wir vor allem unserem Verpächter zu verdanken haben“, freut sich Savio und kommt dabei auf den rührigen Bauunternehmer Egle zu sprechen. „Ich weiß nicht, ob wir nach Corona alleine den Mut aufgebracht hätten, an einem neuen Standort zu investieren, obwohl wir die schöne Stadt Bad Waldsee schon ein paar Jahre lang im Blick hatten“, räumt Savio ein.

Egle zählte bereits im „La Fontanella“ zu den Stammgästen und habe ihr die Idee vorgetragen, in seinem Waldseer Bauprojekt an der Friedhofstraße nicht nur Wohnungen zu planen, sondern auch Gastronomie und Gewerbe im Erdgeschoss. „Aber alle Gastwirte beschlichen in der Pandemie ja dann Zweifel, ob es überhaupt eine Zukunft gibt für unseren Berufsstand. Aber nachdem uns Herr Egle sehr entgegengekommen ist, was Einrichtung und Pacht angeht, haben wir unser Projekt 2023 umgesetzt und sind jetzt auch sehr zuversichtlich, dass das Lumavini ein Erfolg wird“, blicken Savio und Rotondo optimistisch in die Zukunft.

So sieht es im Restaurant aus

Schon die extravaganten Schilder mit den großen Versalien „LV“ am Gebäude lassen erahnen, dass es sich bei diesem Restaurant um etwas Besonderes handelt. Das beginnt bei der geschmackvollen Einrichtung mit türkisfarbenen Samtsesseln und großen Fotos, die zum italienischen Lebensgefühl passen. Auf der Hauptebene finden sich neben der großen Bar 70 Sitzplätze.

Über eine Wendeltreppe gelangt der Gast in den Abendstunden hinauf in eine Cocktail- und Weinbar mit nochmals 20 Plätzen. Eine Terrasse davor gibt den Blick frei bis zum Rathaus. Insgesamt verfügt das „Lumavini“ über vier Terrassen, die sich für die warme Jahreszeit empfehlen. Dank der großen Panoramafenster in Richtung Döchtbühlwald sitzt man aber auch in der kühlen Jahreszeit gefühlt mitten in der Natur.

Werktags kredenzt das Restaurant in der Mittagszeit einen Businesslunch, der preislich günstiger ist. „Wir bieten neben Vorspeisen unter anderem Pasta-, Fleisch- und Fischgerichte, aber keine Pizzen, die bekommt der Gast weiterhin im La Palma“, erläutert Savio das Gastrokonzept in diesem großstädtisch anmutenden Lokal. In direkter Nachbarschaft finden sich übrigens öffentliche Parkplätze am ehemaligen Feuerwehrhaus und beim Friedhof.

An Personal mangelt es nicht

Während andere Wirte und Hoteliers händeringend nach Personal suchen, darf sich die Betreiberin des „Lumavini“ darüber freuen, dass alle Stellen rasch besetzt waren. Natürlich steht bei der gebürtigen Italienerin an erster Stelle die Familie und so unterstützt Vater Carmine Paolucci seine Tochter als Küchenchef. Um die beiden herum wuselt ein Team aus jungen Leuten, die einen engagierten Eindruck machen.

Während Natascha Damilo beim SZ-Besuch die Tische mit Stoffservietten und Gläsern und Geschirr eindeckt, berät sich Barkeeper Erjan Ademaj am Tresen mit Francesco Desiato über die nächsten Aufgaben des Tages. „Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und sind sehr gespannt, wie die Waldseer unser Lokal annehmen“, sagen Savio und Rotondo übereinstimmend.

Das „Lumavini“ ist täglich geöffnet, außer am Dienstag und am Samstagvormittag.