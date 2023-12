Neuer Fachbereichsleiter für Personal, Organisation und IT

Christopher Dürste ist zum neuen Fachbereichsleiter Personal, Organisation, IT der Stadt Bad Waldsee gewählt worden und wird im neuen Jahr (Dienstantritt steht noch nicht exakt fest) für rund 900 Mitarbeitende der Stadt Bad Waldsee und der Rehakliniken verantwortlich sein. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Wahl erfolgte durch den Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung. Christopher Dürste ist 41 Jahre alt und wurde in Düsseldorf geboren. Er ist verheiratet und Vater einer fünfjährigen Tochter. Seit 2017 ist er in Bad Waldsee wohnhaft. Dürste hat eine vielseitige Ausbildung und beruflichen Werdegang: Abschluss an der FHöV, NRW: Diplom-Verwaltungswirt (FH) im August 2006; Abschluss an der Universität Kassel (berufsbegleitend), Studiengang Public-Management: Master of Public Administration im März 2011. Von August 2006 bis August 2015 war er in Landesbehörden in NRW (Standorte: Düsseldorf und Krefeld) tätig, bevor er im September 2015 zur Stadtverwaltung Biberach a. d. Riß wechselte, wo er die Position des stellvertretenden Hauptamtsleiters innehatte. Im Juli 2018 erfolgte der Wechsel zur Großen Kreisstadt Laupheim, wo er die Funktion des Haupt- und Personalamtsleiters übernahm.