Die Lidl-Modernisierung samt künftigem dm-Markt in der Steinenberger Straße ist einen Schritt weitergekommen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hat die nächste Hürde aus dem Weg geräumt.

Es scheint großes Interesse an einem dm-Markt in Bad Waldsee zu geben. Nach dem ersten öffentlichen Bekanntwerden der Pläne war die Resonanz darauf in der Kurstadt groß. Das ist geplant: Die bestehende Lidl-Filiale soll wie berichtet modernisiert und um 263 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. Im südöstlichen Bereich des Grundstücks soll außerdem ein dm-Markt mit einer Verkaufsfläche von 673 Quadratmeter sowie eine DHL-Packstation gebaut werden.

Der Neubau wirkt sich auf die Anzahl der Parkplätze aus. Es werden aber auch nach der Eröffnung noch ausreichend Stellplätze für die Kunden zur Verfügung stehen, wie Baurechtsamtsleiter Peter Natterer den Räten erklärte. 94 Stellplätze müsste es laut baurechtlicher Vorgabe geben, nach dem Abschluss der Bauarbeiten seien es 111 Parkplätze.

Gibt es überhaupt genügend Parkplätze?

Edwin Jehle (CDU) informierte sich danach, wie lange Lidl während den Bauarbeiten geschlossen bleibt. Laut Natterers Informationen solle nächstes Jahr zunächst der dm-Markt gebaut werden, ehe danach die Modernisierung des Lebensmittelhandels ansteht.

Ich gehe davon aus, dass das Geschäft eine gewisse Zeit geschlossen ist, so Natterer.

CDU-Stadträtin Sonja Wild hakte beim Backshop der Bäckerei Gueter nach. „Bleibt er oder kommt er weg?“, fragte Wild und erhielt eine überraschende Antwort. Wie Natterer erläuterte, wird das kleine Gebäude abgerissen. An der Stelle des Verkaufsraums Parkplätze geschaffen.

Wohnungen über dem Supermarkt?

Andreas Hepp (CDU) interessierte sich für mögliche Wohnungen über dem Supermarkt. „Das kennt man von Großstädten. Wir haben es im Vorfeld untersucht, hätten an dieser Stelle aber ein großes Problem mit dem Lärmschutz“, erklärte Natterer und verwies auf die nahegelegenen Bahnschienen.

Der Freie Wähler Stefan Senko hätte den Drogeriemarkt lieber in der Innenstadt gesehen, konnte die Pläne - gerade auch im Hinblick auf das neue Wohngebiet „Beim Pfändle“ - aber doch für gut befinden.

Übrigens: Die Dächer der Handelsgebäude werden begrünt und mit Photovoltaikanlagen versehen. Auch auf Teilen des bestehenden Parkplatzes sollen PV-Anlagen errichtet werden. Geplant ist nicht zuletzt eine Elektroladesäule mit drei Ladepunkten.

Dem Entwurfsbeschluss stimmte der AUT einstimmig zu. Bevor es zur Umsetzung kommt, muss das Gremium nochmals darüber entscheiden und die Satzung beschließen.