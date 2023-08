Neue Sonderausstellung im Museum im Kornhaus zeigt Werke von Jakob Eggli

Im Städtischen Museum im Kornhaus von Bad Waldsee wird am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr die neue Sonderausstellung mit dem Titel „Jakob Eggli — Ein Schweizer Wandermaler sieht Oberschwaben“ eröffnet. Sie dauert bis zum 3. Oktober ist ist freitags bis sonntags jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist im gesamten Haus frei, Spenden werden angenommen.

Nur wenige Künstler des 19. Jahrhunderts haben so viele Ansichten oberschwäbischer Städte, Schlösser und Kloster geschaffen wie Jakob Eggli (1812 bis 1880), heißt es in der Ankündigung. Zum ersten Mal werden an die 40 Darstellungen in einer Ausstellung gezeigt. Eggli wählte eine aufwendige Technik, eine Kombination aus Lithographie, Gouache und Tusche. Manche Blätter zeigen noch ihre leuchtende ursprüngliche Farbigkeit. Zu sehen sind unter anderem Ansichten zu sehen von Waldsee, Aulendorf, Weingarten, Ravensburg, Wangen.

In die Ausstellung am 6. August führt Uwe Degreif ein. Eine öffentliche Führung mit ihm beginnt um 15 Uhr. Musikalisch wird die Vernissage von Birgit Fuchs mit der Zither begleitet.