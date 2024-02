Neben dem italienischen Gourmetrestaurant Lumavini haben im neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Waldseer Friedhofstraße 10 und 10/1 seit Jahresbeginn drei weitere gewerbliche Mieter eine Heimat gefunden: die Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei RSW aus Biberach, die kinder- und jugendpsychiatrische Gemeinschaftspraxis Jersombeck/Roth-Geiger aus Wolfegg-Wassers/Weingarten sowie die Werbeagentur „Alpenblickdrei“ aus Tettnang. Schwäbische.de stellt die drei Parteien vor.

Kanzlei

Die Kanzlei RSW (Recht-Steuern-Wirtschaft) mit derzeit 70 Beschäftigten - darunter neun Anwälte und fünf Steuerberater - wurde 1997 in Biberach aus der Taufe gehoben. Auf Initiative des in Bad Waldsee lebenden Rechtsanwaltes Johannes Glaser hat RSW zu Jahresbeginn in der Kurstadt eine Zweigstelle eröffnet im vorderen Teil des Gebäudes Friedhofstraße 10. Nachdem es bisher schon vielfältige Beziehungen - unter anderem als Sponsor des „Bad Waldseer Lauffiebers“ - in den Raum Bad Waldsee gegeben habe, sollen diese nach Angaben Langs nun „weiter gefestigt und intensiviert werden“.

Mit Rechtsanwältin Anja Mayer und Steuerberater Matthias Moser sind hier zwei weitere Mitarbeiter tätig, die in der Bäderstadt ihre familiären Wurzeln haben und sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren, wie Glaser der SZ sagte. Das RSW-Team sei vor allem auf Wirtschafts-, Arbeits-, Erb-, Bau- und Architektenrecht spezialisiert und freue sich aktuell über personelle Verstärkung am neu bezogenen zweiten Standort.

Für uns ist eine ganzheitliche, fachübergreifende Beratung und Vertretung unserer Mandanten - also die Begleitung sowohl in rechtlichen als auch in steuerlichen Angelegenheiten - zentral. Johannes Glaser

Durch die enge Vernetzung untereinander und die kurzen Wege ist gegenseitiger Austausch und Abstimmung bei uns Alltag“, hob der promovierte Jurist Glaser vor.

Praxis

In überörtlicher Berufsausübungsgemeinschaft arbeiten im hinteren Teil des Gebäudes Friedhofstaße 10/1 seit Anfang Januar die Fachärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Ulrike Jersombeck und Martina Roth-Geiger, in einer kinder- und jugendpsychiatrischen und psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis zusammen. Eine Fachrichtung, die bekanntlich nicht erst seit Corona großen Zulauf von Kindern und Jugendlichen erfährt. Wie Jersombeck mitteilte, hat Roth-Geiger ihren Praxissitz in Weingarten. Sie selbst habe ihre Praxis bis Ende 2023 in Wolfegg-Wassers geführt.

Beide Medizinerinnen nehmen auch an der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung der Krankenkassen teil. Deshalb sind hier nach Information Jersombecks neben ärztlichem Personal auch heilpädagogische, ergotherapeutische, diplompädagogische und -psychologische sowie sozialpädagogische Mitarbeiter tätig mit zusätzlicher psychotherapeutischer Qualifikation und speziellen diagnostischen Schwerpunkten.

Wir freuen uns sehr, dass wir in Bad Waldsee einen zentralen Standort gefunden haben für unsere Praxis, die über verschiedene Verkehrswege gut erreichbar ist. Ulrike Jersombeck

Sie lobte „die umgebende Gesundheits- und Lebensstruktur“ in der Großen Kreisstadt mit Apotheken, niedergelassenen Ärzten mehrerer Fachrichtungen, Landratsamt mit Jugendamt und Caritas-Beratungsstelle.

Agentur

Auch die 2011 gegründete Werbeagentur „Alpenblickdrei“ (AB3) aus Tettnang ist expandiert und hat an der Friedhofstraße 10/1 ein Maisonette-Büro über zwei Etagen mit großzügigen Räumen und Dachterrassen bezogen. „Nicht nur die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen, sondern auch die Kundschaft“, begründete Agenturchef Marvin Lang die Umsiedlung der „Fullsevice-Werbeagentur“ aus Platzgründen nach Bad Waldsee, wo ein Teil des 16-köpfigen Teams bereits wohnt.

Das sind allesamt erfahrene Marketingstrategen, die die Gegend kennen und wissen, wie man lokale Unternehmen erfolgreich in Szene setzt. Marvin Lang

Von hier aus sei man jetzt „näher dran an neuen Kunden und Mitarbeitern aus dem Norden Oberschwabens“ und man habe „jede Menge Platz für kreative Ideen“, weiß der gebürtige Waldseer Lang.

Und die Agentur bleibe auch in der Kurstadt „beim Style“, den Mitarbeiter und Kunden bereits aus Tettnang gewohnt seien. „Sichtbeton kombiniert mit Schwarz und Holz geben den Agenturräumen einen edlen, minimalistischen Touch, der maximal wirkt. Zwölf Arbeitsplätze sind im neuen, luftigen Büro eingerichtet und Platz für den nächsten Wachstumsschub ist bereits einkalkuliert.“

Deshalb vermiete „AB3“ einige Schreibtische und schaffe zusätzlichen Raum für Freelancer. Die Agentur stehe zudem in Kontakt mit dem Unternehmerforum Bad Waldsee, mit dem laut Lang gemeinsame Veranstaltungen im dafür geeigneten „AB3“-Workshopraum geplant werden sollen.