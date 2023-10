Neue Day-Spa-Angebote im „Waldsee Golf-Spa“

Nach knapp neun Monaten Bauzeit hat das Fürstliche Golf- & Natur-Resort Bad Waldsee seinen neuen Spa- & Wellness-Bereich eröffnet. Neben dem großen Sport-, Freizeit-, Genuss- und Erholungs-Angebot ist damit ein weiterer wichtiger Baustein für die kalte Jahreszeit dazu gekommen, teilt das Golfresort mit.

Auf circa 600 Quadratmetern erwarten die Gäste laut Pressemitteilung verschiedene Möglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen und zu entspannen: ob in der Sole-Sauna bei 45 Grad, der Kräuter Sauna bei 75 Grad, der Finnischen Sauna bei 90 Grad oder dem Dampfbad bei 60 Grad. Zur Abkühlung und Erfrischung stehen ein Eisbrunnen, Erlebnisduschen und zwei Kneipp-Becken zur Verfügung.

Neben Ruheräumen (das Holz stammt aus fürstlichen Wäldern), gibt es noch ein Kaminzimmer mit Blick auf die Fürstin Sophie-Kapelle. Die Club-Lounge steht laut Mitteilung für nette Gespräche bereit. Mit einem „roten“ Telefon können die Gäste direkt ihre Getränke bestellen.

Das ‚Waldsee Golf-Spa‘ bietet mit seinem Hausmasseur und Physiotherapeut verschiedene Massagen von Dorn- Therapie über Honig-Zupf- bis zur Entspannungsmassage an. Für Massagen und physiotherapeutische Anwendungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Das ‚Waldsee Golf-Spa‘ ist von Montag bis Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr für alle externen und internen Gäste von Hotel, Sport und Golfmitgliedern bis hin zu Wohnmobilgästen geöffnet. Externe Gäste bezahlen nach Angaben des Golfresorts für einen Day-SPA 20 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Saunatasche gegen eine Leihgebühr von 7,50 Euro zu nutzen. Dienstags gibt es von 11 Uhr bis 15 Uhr ein Ladys-SPA.

Gäste, die das ‚Waldsee Golf-Spa‘ nutzen möchten, müssen vorab reservieren an der Rezeption unter Telefon 07524/40170 oder per Mail an: [email protected]