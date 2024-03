Neue Braunvieh-Königin gesucht

Mit dem 13. Waldseer Braunviehtag findet am Sonntag, 27. Oktober, die größte Brown Swiss Schau Deutschlands im Jahr 2024 statt. Über 120 Brown Swiss Kühe und Kälber garantieren interessante und spannende Stunden in der Versteigerungshalle Bad Waldsee. Der Höhepunkt wird die Wahl der siebten Braunviehkönigin durch das Publikum sein.

Seit 14 Jahren engagieren sich hübsche, von der Brown Swiss Zucht begeisterte Frauen als Braunviehköniginnen für die Rasse und den Berufsstand. Auf der verschiedenen messen ist sie ein wichtiger Werbeträger und Ansprechpartner. Übergabe der Champion Preise bei Tierschauen, Preisrichter bei Jungzüchterwettbewerben und Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen sind nur einige Punkte ihres Tätigkeitsbereiches. Die Braunviehkönigin ist aktiv eingebunden bei Entscheidungen des Braunviehforums Baden-Württemberg. Als Mitglied bei der ARGE Deutsche Königinnen kann sie sich mit anderen Hoheiten aus Deutschland auf der Grünen Woche über das royale Leben austauschen. Ebenso gehört die Werbung auf Social Media Plattformen wie Facebook oder Instagram zu ihren Aufgaben.

Das Braunviehforum Baden-Württemberg sucht für dieses Amt interessierte Frauen die von einem Brown Swiss haltenden Betrieb stammen oder mit einem verbunden sind. Die Kandidatinnen müssen volljährig sein und Spaß an der Landwirtschaft und mit dem Umgang mit Menschen haben. Bewerbung bis 10. Mai per Mail an [email protected].