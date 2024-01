Neue Ausstellung eröffnet im Kunstraum

Im Kunstraum Bad Waldsee gibt es mit „Escape from Reality“ von Eva Kunze von Sonntag, 21. Januar, bis Sonntag, 25. Februar eine neue Ausstellung. Die Eröffnung findet am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr in der kleinen Galerie statt.

Schon von klein auf pflegte Eva Kunze eine faszinierende Verbindung zur Kunst und bald erregten ihre Werke die Aufmerksamkeit ihrer Lehrer. Mit nur 23 Jahren schloss sie ihr Studium in Kommunikationsdesign mit Auszeichnung in München ab und eröffnete ein Atelier im Herzen der Stadt. 1990 erfolgte ihr erster Auftritt in renommierten Galerien, darunter die Rathausgalerie München und die Kunsthalle Lothringer 13. Seit 2016 lebt und arbeitet sie in Freienried, einem Dorf zwischen München und Augsburg.

Kunzes einzigartiger Stil zeige sich deutlich in der Leidenschaft und Lebendigkeit, die jedes ihrer Werke durchdringt. Ihre ausdrucksstarken Arbeiten bewegten sich geschmeidig zwischen Abstraktion und Figuration. Besonders bemerkenswert sei ihr Talent, Emotionen durch schlichte Einfachheit Ausdruck zu verleihen. Ihre Werke entstehen in einer seriellen Schaffensweise, immer fokussiert auf aktuelle Themen, die sie in der Gesellschaft wahrnimmt und aufgreift. Das parallele Arbeiten an mehreren Gemälden gleichzeitig ermögliche es ihr, innere und äußere Empfindungen miteinander zu verweben und intuitiver zu gestalten.

Im Jahr 2020 begann Eva Kunze in großer Zurückgezogenheit eine neue Serie mit dem Titel „Escape From Reality“. Die globalen Ereignisse seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie inspirierten sie zu dieser Schaffensperiode. Es entsteht eine Symphonie neuer Ausdrucksformen, ein Spiel mit Realitäten, Träumen und Visionen. Ein Werk aus dieser Serie trägt den Titel „Lockdown Dreamescape“. Eine Figur schwebt in einer Art Kokon durch Raum und Zeit, und verweist mit kräftigen Farben auf die Situation, in der die Menschen von außen in Bedrängnis und Isolation geraten sind.