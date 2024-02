Zwei Ärzte übernehmen Orthopädie-Sprechstunde im MVZ Bad Waldsee

Das Medizinische Versorgungszentrum in Bad Waldsee hat Verstärkung bekommen: Die Endoprothetik-Spezialisten Horst Gehring und Guido Barth teilen sich jeweils zur Hälfte einen halben Orthopädie-Sitz am MVZ und haben dort auch ihre Sprechstunden, für die telefonisch Termine vereinbart werden können. Das teilte die OSK am Freitag mit.

Die Oberschwabenklinik verlegte den halben orthopädischen Sitz aus dem MVZ Ravensburg, den bis dato Konrad Zahniel innehatte und der mit über 70 Jahren in den verdienten Ruhestand ging, bewusst nach Bad Waldsee. „Wir bauen damit das ambulante Leistungsangebot am Standort Bad Waldsee mit zwei erfahrenen orthopädischen Spezialisten sukzessive aus“, wird Ulrich Hornstein, Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren der Oberschwabenklinik GmbH, im entsprechenden OSK-Pressetext zitiert.

„Tatsächlich arbeiten an dem im Juli 2023 eröffneten MVZ Bad Waldsee inzwischen fünf hochkarätige Mediziner in drei Fachbereichen“ so die OSK weiter. Facharzt Peter Merz ist für die chirurgischen Fälle verantwortlich und füllt einen ganzen Sitz aus. In der Inneren Medizin haben Simone Strobel und Tanja Rummler, beide Oberärztinnen am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, jeweils einen halben Sitz inne.

In Gehring und Barth hat sich das MVZ Bad Waldsee zwei Ärzte gesichert, die Jahre lang erfolgreich in der Orthopädie des Krankenhauses Bad Waldsee arbeiteten und inzwischen als Oberärzte in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Westallgäu-Klinikum in Wangen tätig sind, teilte die OSK weiter mit.

Die beiden Ärzte sind künftig Ansprechpartner für alle orthopädischen Verletzungen und Fragestellungen. Spezialisiert sind sie laut OSK auf endoprothetische Eingriffe bei Hüft- und Kniegelenken, Teilprothesen wie auch Wechsel-Endoprothetik. Gehring ist zudem Experte im Bereich der Weichteilchirurgie der Schulter, etwa Rotatorenmanschetten, und Barth Spezialist für Fußchirurgie, etwa den Hallux Valgus oder andere Verformungen der Extremitäten, wie die OSK zudem mitteilte.

Kontakt: MVZ Bad Waldsee, Robert-Koch-Straße 38 in 88339 Bad Waldsee, Orthopädie, Telefon 07524 / 997-100, E-Mail [email protected]