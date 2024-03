Wer Bad Waldsee interaktiv und digital mit seinem Smartphone erkunden möchte, der kann das ab sofort mit Hilfe eines „Actionbound“ in Angriff nehmen. Die Initiative „One Health“ mit Sitz in der Schwäbischen Bauernschule hat diese moderne Kombination aus Stadtrundgang und Wissensvermittlung in Kooperation mit der Stadt, den Städtischen Rehakliniken und dem Kneippverein auf den Weg gebracht.

Der für das Spiel notwendige QR-Code zum Herunterladen der App befindet sich an fünf Standorten in der Kurstadt und an jedem beliebigen davon können Interessierte mit ihren Rundgängen starten.

Neuartiger Stadtrundgang mit Spielcharakter

Ohne Smartphone geht heute vor allem bei der jüngeren Generation (fast) nichts mehr. Das betrifft auch das touristische Angebot in Fremdenverkehrsregionen. Seit Mitte März gibt es die Möglichkeit eines solchen interaktiven Spieles nun auch in der Kurstadt Bad Waldsee.

Wer sich die für das Handyspiel notwendige App mit Hilfe eines QR-Codes heruntergeladen hat auf sein Smartphone, der kann sofort loslegen und bis zu zwei interessante Stunden mit diesem neuartigen Stadtrundgang zubringen.

Dem Kneippverein, der sich gerne verjüngen möchte, war es in Zusammenarbeit mit Claudia Siegele von „One Health“ wichtig, mit diesem Spiel eine „ausgewogene Balance für Körper, Geist und Seele“ zu schaffen als Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags.

Das ist den Initiatoren auch rundum gelungen, weil man den Körper an der frischen Luft bewegt und dabei nebenher spannende Fragen - beispielsweise rund um die Kneippsche Lehre - beantworten kann, die den Geist anregen. Und der Seele tut jetzt im Frühling ohnehin jeder Aufenthalt draußen unter freiem Himmel gut - ob mit oder ohne Smartphone in den Händen.

Aufgaben, Rätsel und Herausforderungen

Weil dieser „Actionbound“ noch nicht so bekannt sind, erläuterte Siegele beim offiziellen Startschuss am Fitnesspark/Skaterpark im Beisein der „One Health“-Schirmherren OB Matthias Henne und dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser sowie Ana Matt vom Kneippverein, Ivanka Seitz von der Schwäbischen Bauernschule und mehreren Vertretern der Stadt, was es damit auf sich hat.

„Es handelt sich um eine digitale Plattform zur Erstellung, Verwaltung und Durchführung von interaktiven und spielerischen Outdoor- und Indoor-Rallyes - auch bekannt als 'Bounds’.“ Jedes einzelne davon bestehe aus einer Reihe von Aufgaben, Rätseln oder Herausforderungen, die an verschiedenen Orten platziert sind und von den Teilnehmern mit ihren Smartphones gelöst werden können.

Spiel ist auch familienfreundlich

Wer sich einmal kurz damit befasst hat, für den ist es einfach, sich mit Hilfe des neuen „Bad Waldsee tut gut - Actionbound“ in der Bäderstadt auf den Weg zu machen. Das Spiel eignet sich sowohl für Einzelpersonen als auch für kleine Gruppen und ist zudem familienfreundlich angelegt. Allerdings benötigen Kinder beim Auflösen der Rätselfragen zuweilen die Mithilfe ihrer Eltern.

Mit diesem neuartigen Spiel ist es Siegele von „One Health“ nach ihren ersten „Mystery Games“ in der Natur, Mit-Mach-Aktionen, Diskussionsforen und Schulungsangeboten zu den Themen „Biodiversität, gesunde Ernährung für Mensch und Tier sowie gesunder Körper durch innere Kraft“ gelungen, ein neues Angebot zu etablieren.

Mensch, Tier und Umwelt im Einklang

Wie berichtet, möchte diese Initiative ein Bewusstsein dafür entwickeln helfen, welche Auswirkungen unser tägliches Handeln auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt hat. „One Health“ vor Ort in Oberschwaben steht nach Angaben Siegeles „für die Bewusstmachung und Sensibilisierung des Mottos ’eine Erde - eine Gesundheit für Mensch, Tier und Umwelt’. Wir sind alle miteinander verbunden und brauchen einander.“

Ihren Dienstsitz hat die examinierte Pflegefachkraft und Diplom-Pädagogin Siegele an der Schwäbischen Bauernschule, weil sich in dieser etablierten Bildungseinrichtung des Landesbauernverbandes „viele Schnittmengen“ mit „One Health“ ergeben, wie Leiterin Ivanka Seitz hervorhob, als jüngst der Landtagsabgeordnete Haser dort zu Gast war. Als Schirmherr der Initiative sprach er mit allen Beteiligten über die langfristige Etablierung dieser Geschäftsstelle am Standort Bad Waldsee.

Siegele stammt aus Norddeutschland und lebt mit ihrer Familie, zwei Hunden und zwei Pferden seit 15 Jahren in Bad Saulgau. Als Angebotsleitung im Christlichen Bildungs- und Sozialunternehmen CJD am Standort Ravensburg setzte sie dort mehrere Projekte um. Seit Mai 2023 ist sie als Geschäftsstellenleiterin der Initiative „One Health“ tätig.

Die neuen Hinweisschilder mit QR-Code für den Actionbound sind an folgenden Standorten in Bad Waldsee zu finden: Schwäbische Bauernschule (am Fachwerkhaus), Kräutergarten des Kneippvereins im Kurgebiet, Fitnesspark beim Skaterplatz unterhalb der BAG, Wassertretstelle am Spital/Uferweg und Infotafel beim Haus am Stadtsee/Uferweg.