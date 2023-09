Die verheerenden Überschwemmungen in Libyen und das heftige Erdbeben in Marokko beschäftigen auch viele Menschen in Bad Waldsee. Emotional besonders berührt ist Asmaa Scherer, die aus Marrakesch stammt, seit 2008 in der Kurstadt lebt und Pflegekräfte sowie Gesundheitspersonal aus ihrer marokkanischen Heimat nach Oberschwaben vermittelt. Auch der Künstler Richard W. Allgaier, den viele Malreisen nach Nordafrika führten, nimmt Anteil am Schicksal der Opfer und könnte sich eine Benefizaktion vorstellen mit dem Verkauf seiner Marokko–Arbeiten.

Schreckliche Erlebnisse

Die abendlichen Fernsehnachrichten aus den Katastrophengebieten im Norden Afrikas sorgen diese Woche auch hierzulande für Angst und Schrecken. Und das vor allem bei jenen, die sich um ihre Familie, Verwandte und Freunde in Libyen oder Marokko sorgen, deren Wohnhäuser nur noch Schutt und Asche sind oder nach Dammbrüchen direkt ins Meer gespült wurden. Oder die verschüttet wurden von Gesteinsmassen oder noch als vermisst gelten. „Das alles ist für mich emotional sehr belastend, weil ich aus der Ferne im Grunde nicht viel helfen kann und weil meine Eltern in Marrakesch aus Sorge vor weiteren Nachbeben nicht möchten, dass ich jetzt einreise“, schildert Scherer, die Marokko 2005 verließ, „mit Herz und Gedanken aber weiterhin dort ist“.

Das solide gebaute Haus ihrer Eltern und ihrer Schwester in der Hauptstadt habe dem Erdbeben der Stärke 6,8 in der Nacht auf Samstag zwar standgehalten und alle konnten nach zwei Nächten im Freien dorthin zurückkehren. „Aber einige meiner Cousinen sind verletzt worden und die Tochter einer Großcousine ist gestorben bei dieser Katastrophe, die wieder einmal vor allem die Armen schwer getroffen hat in ihren Dörfern im Atlasgebirge — sie hatten ja schon vorher wenig und nun haben sie gar nichts mehr“, weiß die zweifache Mutter.

Fachkräfte für die Region

Scherer hat ihren Master in BWL und Wirtschaft an der Universität von Angers in Frankreich erworben und vermittelt mit ihrer Agentur „Curasmaa“ von Bad Waldsee aus medizinisches Fachpersonal nach Deutschland, das hier dringend benötigt wird. Sie rekrutiert deutschsprachige Kandidaten mit Hilfe ihres Teams vor Ort in Marrakesch und begleitet diese bei Einreise, Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse und Integration.

Sie selbst schicke weiterhin Geld direkt an ihre Familie, weil sie dann wisse, dass es „zu 100 Prozent“ dort ankomme, wo es benötigt werde, betont Scherer. „Wer Geld spenden möchte für die Erdbebenopfer und für den notwendigen Wiederaufbau der betroffenen Städte und Dörfer, dem würde ich die seriösen Spendenorganisationen empfehlen, deren Kontaktdaten jeden Abend in den Fernsehnachrichten bekanntgegeben werden und die sich auch im Internet finden“, sagt Scherer. Eine weitere Möglichkeit sei die Unterstützung von Hilfsorganisationen aus der Region, wie beispielsweise das THW in Ulm, das diese Woche bereits Hilfsgüter nach Libyen schickte.

Hilfe zulassen

Scherer hofft darauf, dass die Regierung in Marokko nach anfänglicher Skepsis bald ebenfalls Hilfsorganisationen in die zerstörten Regionen einreisen und dort ihre Arbeit verrichten lasse. „Es ist unglaublich, wie meine Landsleute in größter Not zusammenhalten und ihr Möglichstes tun, aber der Wiederaufbau wird über ihre Kräfte gehen und erfordert deshalb Hilfseinsätze von außen“, ist Scherer überzeugt, dass diese Erderschütterungen über das bisher bekannte Maß an Naturkatastrophen im Land hinausgehen.

Dass Touristen dennoch weiterhin in ihre Flieger Richtung Marokko steigen und ihren gebuchten Urlaub nicht absagen wollen, hat für Scherer übrigens etwas Gutes: „Marokko ist unbedingt auf den Tourismus angewiesen, auch in dieser schwierigen Situation.“

Wird ein Spendenprojekt initiiert?

Richard W. Allgaier, der neben Marokko auch mehrfach Mali bereist und künstlerisch abgebildet hat, ist ebenfalls angefasst von diesem Desaster. „Gerade dort in den Dörfern des Atlas, wo die Menschen so sehr im Einklang mit der Natur leben, hat diese Natur so gewaltig zurückgeschlagen — das macht mich einfach sprachlos“, räumt der Waldseer Maler ein. Er habe auf seinen zehn Malreisen in entlegene Regionen des Landes „sehr viel Gastfreundschaft und Herzlichkeit erlebt“ und in Marrakesch und anderen Städten „so großartige, jahrhundertalte Architektur“ bewundern dürfen, dass ihn die aktuellen Schreckensbilder sehr nachdenklich machten. „Die Menschen sind traumatisiert von diesen Ereignissen, das ist schlimm“, sagt der Künstler.

Er wäre deshalb mit dabei, wenn man in Bad Waldsee eine Benefiz– oder Spendenaktion organisieren würde, deren Erlös Betroffenen zugute komme. „Ich würde dafür gerne meine Mal–Skizzen aus Marokko zur Verfügung stellen“, blickt Allgaier voraus und ist gespannt, ob sich für ein solches Vorhaben Interessierte zusammenfinden.