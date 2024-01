Narren in Aulendorf und Bad Waldsee freuen sich über weniger Bürokratie

Das kostet Zeit, Geld und Nerven: Unter dem hohen Bürokratieaufwand, den es vor Veranstaltungen zu bewältigen gilt, ächzen die Narrenzünfte. Nun hat das Land Erleichterungen angekündigt: Fasnetsvereine sowie Narrenzünfte sollen die Genehmigungen beispielsweise für Umzüge künftig einfacher erhalten.

So soll eine mehrjährige Antragsstellung für Veranstaltungen möglich werden. Für diese Saison ist zwar alles schon unter Dach und Fach, aber ab 2025 würde das zu einer großen Zeitersparnis führen, betonen die Waldseer und Aulendorfer Zunftmeister Roland Haag und Flo Angele.

Beschwerden gab es schon seit Jahren

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) arbeitete schon lange daran, eine Vereinfachung der Regelungen zu bewirken. Steigende Vorgaben zur Sicherheit, immer höhere bürokratische Hürden - die Beschwerden darüber waren seit Jahren groß. Nun scheint sich etwas zu bewegen.

Besonders die gleichbleibenden Termine, die jährlich nach demselben Muster ablaufen und immer dieselben Straßen betreffen, sollen die Möglichkeit der mehrjährigen Antragsstellung eingeräumt bekommen. Der Aufwand bei der Beantragung von Aktionen auf öffentlichen Straßen soll verringert werden.

Freude in Waldsee: Die ersten Schritte sind getan

Das Land will noch im Januar einen Wegweiser veröffentlichen, wie diese mehrjährige Antragsstellung aussehen soll. Für die laufende Fasnetsaison kommt das freilich zu spät, denn wie Haag berichtet, sei der Genehmigungsprozess schon seit November beendet. Dennoch freut sich der Waldseer Zunftmeister, dass die ersten Ergebnisse der jahrelangen Gespräche sichtbar werden. „Es sind bislang kleine Schritte, aber jede Aktion beginnt ja mal mit dem ersten Schritt.“

Zwar sei die Situation in Waldsee bisher immer sehr gut gewesen, weil die Zusammenarbeit mit der Stadt reibungslos verlaufe und die Zunft viel Unterstützung erfahre. „Doch das ist nicht überall so“, weiß Haag. Hinzu komme, dass nicht nur die Zunft alljährlich einen hohen Aufwand mit der Beantragung der Veranstaltung hat, sondern auch die Mitarbeiter bei der Stadt.

Auch Verwaltungen sind unnötig beschäftigt

Das bestätigt auch Aulendorfs Zunftmeister Flo Angele: „Wir als Zunft müssen die Veranstaltungen jedes Jahr neu genehmigen lassen, was an sich schon Quatsch ist, denn es sind ja immer die gleichen Straße betroffen, die gesperrt werden müssen. Aber auch die Stadt und das Landratsamt beschäftigen sich jedes Jahr aufs Neue damit, bis die Genehmigungen dann durch sind.“

Haag hofft, dass Genehmigungen für Waldseer Veranstaltungen wie beispielsweise das Ölmühlenfest, Kinderumzüge oder das Fasnetsvergraben künftig leichter und schon für Jahre im Voraus beantragt werden können. Angele geht davon aus, dass neben dem Narrenbaumstellen oder dem Auftakt am Hexeneck auch der Narrensprung, der in Aulendorf immer sonntags stattfindet, dazu zählt. „Die betroffenen Straßen und der Ablauf sind ja quasi immer gleich.“

Zunftmeister hoffen auf weitere Erleichterungen

Nun hoffen die beiden Zunftmeister, dass zusätzlich noch weitere Erleichterungen geplant sind, denn auch hohe Gema-Gebühren (in Waldsee rund 4000 Euro pro Fasnetsaison) oder der Sicherheitsaufwand (die Kosten für Security belaufen sich jährlich auf bis zu 5000 Euro) verursachen neben Kosten auch einen Zeitaufwand.

Für Angele steht fest: „Alle Erleichterungen sind super und werden von uns sehr begrüßt. Und die Zeit, die für Bürokratie wegfällt, können wir beispielsweise in die Jugendarbeit stecken.“ So könnten eventuell auch wieder mehr Menschen - und vor allem junge Leute - für ein ehrenamtliches Engagement begeistert werden. In einer Zunft oder allgemein in einem Verein.